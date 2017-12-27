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「殺了你好嗎？」掐死腦麻長子　父被判2年半

社會中心／綜合報導2017/12/27 17:10
何姓男子（中）因長期照顧罹患腦性麻痺的21歲兒子，心力交瘁下問兒子「殺了你好嗎？」見兒子點頭便將其掐死，隨後向警方自首。中央社資料照。
何姓男子（中）因長期照顧罹患腦性麻痺的21歲兒子，心力交瘁下問兒子「殺了你好嗎？」見兒子點頭便將其掐死，隨後向警方自首。中央社資料照。

台北市一名44歲何姓男子，因長期照顧罹患腦性麻痺的21歲兒子，心力交瘁下，2015年3月間載兒子到基隆河濱，問他「大家都累了，殺了你好嗎？」兒子點頭後便親手掐死他，隨後向警方自首。台北地方法院今（27）日依殺人罪判何男2年6月徒刑，可上訴。

綜合媒體報導，經營鐵工廠的何男與妻子育有2子，長子出生時因臍帶繞頸缺氧窒息，雖經急救後保住一命，但在3歲時被診斷出罹患腦性麻痺，四肢無法自由活動，須坐輪椅代步，生活也無法自理，且有情緒不穩的情況，曾因此踢傷祖父、母，也曾有企圖輕生的行為。

2015年3月22日，何男開車和兒子一同送老婆回娘家，回程時因不堪長期照護壓力，載著兒子到基隆河濱，將車停在路邊問他「大家都累了，我想殺了你好嗎？」見兒子點頭便將他掐死，隨後向警方自首並被依殺人罪嫌起訴。

全案審理時，何男曾當庭痛哭地說「我看他活得很累」、「我覺得他現在一定過得比以前好」，並說兒子同意他這樣做，自己願意接受測謊。何妻在出庭作證時也丈夫求情，更控訴啟智學校、台北市政府社會局照護人員有不當行為，導致兒子出現自殘、攻擊人的行為，直指國家對重殘家庭的照護支援不足。

台大醫院也為何男進行精神鑑定，醫師認為何男確實有壓力大和精神低落的狀況，但不至於構成精神疾病，整體行為能力沒問題。台北地方法院今日宣判，因何男符合自首等減刑條件，依殺人罪從輕判處2年6月有期徒刑，全案可上訴。

關鍵字腦性麻痺腦麻兒殺人
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