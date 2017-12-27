〈聯發科年終回顧〉蔡力行給自己與團隊打90分 手機

蔡力行說，今年 6/1 正式上任，到任聯發科半年多來，發現聯發科在市場上有獨特的定位，也就是在全球很少有像聯發科一樣的公司，可以有很廣的技術與 IP 能力，包含通訊、數據機、射頻、電腦 IC、多媒體、音訊、影像處理等，雖然不敢說是全球最好，但至少是其中之一。

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日舉行年終記者會，共同執行長蔡力行率領經營團隊出席，對於上任半年來的表現，蔡力行給他自己與整體營運團隊，打了 90 分高分，剩下的 10 分由市場來打，他也強調聯發科短期改善已有成效，中長期有信心可逐步往上往前走，通訊晶片也將拿回失去的市占率，毛利率將緩步回升成長。

他強調，聯發科一年產值 80 億美元，現在市場定位很好，就是要做客戶的夥伴，協助客戶將產品做出來，聯發科也不會因為在某些產品技術特別好，就占客戶便宜，一定是客戶與夥伴的關係。

蔡力行說，過去兩年行動通訊業務較為辛苦，影響營收與毛利率，但他上任後包含他與團隊在內，努力改善結構，也定調好未來將持續維持手機晶片的布局，並持續做下去，這半年多來手機產品定位與技術都有顯著進步，再往下走，就是要反攻，要拿回過去流失的市占率，預期毛利率將會和緩穩定成長。

除通訊業務，蔡力行表示，家庭娛樂相關產品，今年營收也有 2 成成長率，其中包含語音助理、物聯網共享單車晶片與 ASIC 電源晶片等，逐步都有見到成果，而也因家庭娛樂晶片，聯發科將觸角擴及到北美，接觸到亞馬遜，包含行動通訊業務、產品，都有比較完整的布局與全方位的合作。

蔡力行強調，通訊業務上，聯發科將持續深耕大陸市場，新興市場則與陸廠合作，掌握當地成長商機，另外北美市場則會擴大投資，目前已有 5-6 個據點，北美更有 600 多個研發人員，未來將持續增加。

他替自己與營運團隊打了 90 分，因為團隊很努力，且沒有一個人可以在很短時間內，讓公司快速重新止穩，因此包含他個人與經營團隊，都很努力，也因為聯發科有很多菁英，因此才能完成這項重責大任，他也說，聯發科可以營運穩定，對國家、社會都有加成效果。

今日也與聯發科總經理陳冠州、家庭娛樂事業部副總游人傑、負責車用產品副總徐敬全，及財務長暨發言人顧大為等主管共同出席。