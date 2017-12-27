〈台幣頻升高〉強升進入尾聲？今日未再破前高看2個理

新台幣今 (27) 日持續穩升值的態勢，不過，最高價位 29.92 元不再破昨日高點 29.91 元，全日除了一度走貶 0.01 分至 29.946 元，皆處在微幅升值格局中，終場收在 29.94 元，升值 0.5 分。匯銀人士認為，目前多數外資放假，且出口商年底拋匯需求陸續結束，預料至封關前匯率不至於有太大的波動。

元大寶華綜合經濟研究院今日也提出最新預測，認為明年全年新台幣均價將升破 30 元。

新台幣今以 29.936 元、升值 0.9 分開出後，最高一度來到 29.92 元，未破昨日高點 29.91 元，終場兌一美元收 29.94 元，台北外匯經紀公司成交值僅 6.76 億美元，顯示匯市以實質拋補為主。