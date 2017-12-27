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〈台幣頻升高〉強升進入尾聲？今日未再破前高看2個理

鉅亨網2017/12/27 17:03
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新台幣今 (27) 日持續穩升值的態勢，不過，最高價位 29.92 元不再破昨日高點 29.91 元，全日除了一度走貶 0.01 分至 29.946 元，皆處在微幅升值格局中，終場收在 29.94 元，升值 0.5 分。匯銀人士認為，目前多數外資放假，且出口商年底拋匯需求陸續結束，預料至封關前匯率不至於有太大的波動。

元大寶華綜合經濟研究院今日也提出最新預測，認為明年全年新台幣均價將升破 30 元。

新台幣今以 29.936 元、升值 0.9 分開出後，最高一度來到 29.92 元，未破昨日高點 29.91 元，終場兌一美元收 29.94 元，台北外匯經紀公司成交值僅 6.76 億美元，顯示匯市以實質拋補為主。

展望 2018 匯市，元大寶華綜合經濟研究院董事長梁國源指出，這 2 年匯率預測非常難做，市場對於今年台幣走勢幾乎都是出乎意料，展望明年，新台幣可能仍將維持在目前的偏強格局，預估全年新台幣兌美元均價將升破 30 大關來到 29.98 元，又以第一季表現最強勢。

不過，梁國源也提醒，即便新台幣仍將篇強，應不至於太靠近 29 元大關，期待新任央行總裁上任後維持住新台幣波動穩定，以免讓出口廠商報價面臨太大壓力。

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中國11月工業獲利急遽放緩...2017年這些新經濟 改變...

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