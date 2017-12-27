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2018跨年元旦連假台東怎麼玩　從晚嗨到早看這裡

記者鄭志宏 ／台東報導2017/12/27 17:12
▲三仙台迎曙光，還有歌手昊恩陪大家到日出，相當熱鬧。（圖／記者鄭志宏翻攝自網路）
▲三仙台迎曙光，還有歌手昊恩陪大家到日出，相當熱鬧。（圖／記者鄭志宏翻攝自網路）

再過幾天就要揮別2017年，迎2018的到來說到看曙光，花東的曙光永遠是全台灣最優先看的到地區，而今年最早迎接曙光的平地地點在台東縣三仙台此外，台東在跨年到元旦，各地也有許多活動及景點，值得介紹，想在2018感受不同行程的遊客們加緊腳步，好好的安排花東之旅吧。。

【三仙台元旦迎曙光　無敵海景陪襯

中央氣象局天文台報導2018灣本島第一道曙光，將於11日清晨51512.1秒開始出現在東縣成功鎮三仙台東方，越過八拱橋在仙跡烙印三仙島，向東方許願，包你好運一整年，還有歌手昊恩，陪伴大家在清晨一同接曙光。

【台東跨年演唱會　同天2

由台東縣府舉辦的銀星迎新跨年演唱會，在鐵花村舉辦，藝人符瓊音、阿爆、盧學叡、黃美珍等，多達10組藝人接力表演，直到跨年；同時間，海端鄉也請到歌手王宏恩等7組藝人熱情表演，HIGH翻台東。

【太麻里沙灘路跑曙光

熱愛路跑運動的朋友們，一定沒有過邊跑步邊迎曙光的感覺，2018年的第1在太麻里曙光園區海灘，將舉辦沙灘路跑，己舉辦7年的路跑活動，每年都吸引不少比基尼辣妹和猛男齊聚，今年不例外的除了路跑曙光外，還特別有泳裝美女選拔，不過主辦單位表示，現場會備有薑茶，避免大家在爭豔的同時，不注意就感冒了。

另外，都蘭糖廠也舉行別開生面的演唱活動，多位當地表演者輪番上陣，準備把都蘭的夜晚照亮；沿著卑南的鄉間道路往山上奔去，感受絕美的夜景，在2018的第1天，享受與往年不同的跨年夜吧。


▲太麻里沙灘路跑迎曙光活動，每年吸引上萬人參加，在寒冷的冬天還有養眼的比基尼辣妹，熱情現場的每一位遊客。（圖／記者鄭志宏翻攝自網路）


▲每年台東的跨年演唱會都邀請許多與台東有關聯的歌手演出，今年也不例外。（圖／記者鄭志宏翻攝自網路）


▲鐵花村歌手陣容也不容小覷，多組實力堅強的歌手群輪番上陣。（圖／記者鄭志宏翻攝自網路）

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穿纖體衣提高代謝率　睡覺也會瘦男遭車床斷指　立德所警車鳴笛搶救

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