民進黨挺私幼公共化 在野黨盼增加公幼

（中央社記者王承中、陳俊華、蔡佳伶台北27日電）民主進步黨立法院黨團書記長何欣純今天表示，私立幼兒園公共化是民眾期待方向，希望趕快做；不過，在野黨團說，應先增加非營利幼兒園及公幼。

少子化問題日益嚴重，行政院長賴清德說，目標要讓生育率在西元2030年提高到1.4人，人口數不低於2000萬人；為達這項目標，將推動私立幼兒園公共化，詳細政策明年農曆年後提出。

何欣純向中央社記者表示，少子化是國家安全問題，但政策感覺上不夠具體、落實，賴清德宣示要端出更具體、可實施的政策工具，包括托育環境妥善建置、托育公共化、公私幼托比例調整等，都是民眾期待方向，希望行政院效率提高、趕快做。