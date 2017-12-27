旅日投手郭俊麟指導小球員　勉勵好品行

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）南投市新豐國小今天邀旅日職棒選手郭俊麟等人，與棒球隊選手分享心得與經驗，並指導投接球動作、勉勵認真讀書、建立良好品行。

日本職棒西武獅隊投手郭俊麟、中華職棒Lamigo桃猿隊投手洪聖欽、美國職棒大聯盟遊騎兵隊球探張立帆今天來到南投市新豐國小，分享正確觀念給小球員、致贈簽名球，並指導與調整投接球動作，小球員看到知名球星到來都很高興，眾人也合照留念。

新豐國小校長賴信佑說，球隊教練林欣甫與郭俊麟、洪聖欽、張立帆是台中市西苑中學棒球隊學長、學弟關係，因此商請他們三人來學校，與小球員分享棒球路的心得，並指導動作、體能訓練、如何預防運動傷害，希望鼓勵球員更努力。