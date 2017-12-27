陸學者: 開徵房產稅需防房市劇烈波動

（中央社台北27日電）中國國土資源部26日舉行一場以「房地產稅設計與不動產登記」為主題的學術報告會，與會學者表示，開徵房地產稅具有其現實必要性，但應防止危害金融體系穩定、引發房市劇烈波動等風險。

中國國土資源部官網今天通報，國土資源戰略研究重點實驗室26日在部訊息中心舉辦以房地產稅設計與不動產登記為主題的學術報告會。

通報指出，美國雪城大學（Syracuse University）教授侯一麟、部不動產登記中心研究員王建武和部訊息中心研究員賈文玨分別提出「中國房地產稅設計：開徵緣由、稅制要素、實施策略及效應模擬」、「香港房地產稅剖析及我國內地房地產稅體系建設探討」和「全國不動產登記信息管理基礎平台建設」的報告。