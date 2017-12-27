陸學者: 開徵房產稅需防房市劇烈波動

（中央社台北27日電）中國國土資源部26日舉行一場以「房地產稅設計與不動產登記」為主題的學術報告會，與會學者表示，開徵房地產稅具有其現實必要性，但應防止危害金融體系穩定、引發房市劇烈波動等風險。
中國國土資源部官網今天通報，國土資源戰略研究重點實驗室26日在部訊息中心舉辦以房地產稅設計與不動產登記為主題的學術報告會。
通報指出，美國雪城大學（Syracuse University）教授侯一麟、部不動產登記中心研究員王建武和部訊息中心研究員賈文玨分別提出「中國房地產稅設計：開徵緣由、稅制要素、實施策略及效應模擬」、「香港房地產稅剖析及我國內地房地產稅體系建設探討」和「全國不動產登記信息管理基礎平台建設」的報告。
與會學者認為，從健全稅制、提升公共服務供給品質、促進土地財政轉型和房地產市場均衡協調發展等角度看，開徵房地產稅具有其現實必要性。
學者建議，房地產稅徵收必須在處理好公平與效率問題的原則下，以不動產登記訊息管理基礎平台數據為依據，明確房地產稅的開徵範圍和功能定位，防止危害金融體系穩定、引發房地產市場劇烈波動等風險。
通報並指出，本次會議上，專家學者及研究員們就房地產稅收的一系列關鍵問題進行了深入探討，為研究「不動產統一登記支撐房地產稅收」提供了思路。
中國財政部長肖捷20日在人民日報刊文表示，要力爭在2019年完成房地產稅的全部立法程序，2020年完成落實稅收法定原則的改革任務。不過連日來官媒紛紛澄清，人民日報則再撰文表示，房產稅立法沒有時間表。
新浪財經報導，2013年3月，時任國土資源部副部長胡存智曾建議，可從第3套房開始徵收不動產的調節稅，使第3套房以上的房子失去過多的投資價值，可扭轉房市供不應求的局面。1061227