學者：罰高通234億合理 公平會要硬起來

葉慶元表示，公平會對高通裁罰234億元，雖創史上最高罰鍰金額，但相較南韓對高通裁罰256億元、中國裁罰274億元，仍相對偏低。此外，根據公平會認定，高通違反公平交易法期間長達7年，違法期間收取的權利金總額達4000億元，裁罰金額僅授權金總額的5.9%，應屬合法適當。

東吳大學法學院、泰鼎法律事務所及戰國策智慧財產權事務所今天共同主辦「高通裁罰案之適法性與妥當性」座談會，邀請前司法院副院長暨前公平交易委員會副主委蘇永欽、政治大學法學院副院長王立達、雲林科技大學科技法律所副教授楊智傑，及泰鼎法律事務所律師葉慶元等人，共同探討高通裁罰案議題。

王立達表示，高通拒絕將標準必要專利（SEP）授權其他晶片製造商，例如聯發科、Intel等，而是直接與手機製造商簽訂授權契約並收取權利金，嚴重限制晶片商市場競爭空間。此外也與蘋果公司（Apple）約定，若只用高通晶片，就給予高額折讓。

王立達說，蘋果iPhone在智慧型手機市占率並非全球最高，但利潤是全球手機產業最高，高通對蘋果的折讓，每年高達10億美元，導致聯發科、Intel、三星等晶片商無法以第二來源或較低價格打入蘋果iPhone，也讓4G另外一個技術WiMAX夭折，使台灣喪失與Intel聯手發展的機會。這些都更加強化高通在晶片市場的獨占地位。

王立達認為，公平會對高通裁罰234億元，並要求採取特定改正措施，是一項「姍姍來遲」的突破性進展，不僅及時補上國內專利授權與競爭法治發展的關鍵空白，也足以洗刷外界對於台灣執法機關畏懼處理此種複雜案件的揣測與批評，公平會對高通的處分，相當令人激賞。

楊智傑則建議，公平會應進一步提出補充意見，說明公平會並未以高通單獨拒絕授權，認定其違反公平法，而是高通的整套授權架構已違反公平法。若公平會想打破高通整個授權架構，關鍵就是要讓高通遵守國際間標準制定組織（SSO）所制定的「公平、合理無歧視的授權承諾」（Fair, Reasonable andNon-Discrimination commitment, FRAND），授權給晶片競爭對手，才是最有效的改正行為。1061227