優良計量管理 郵局超商陸續加入

（中央社記者廖禹揚台北27日電）標檢局擴大推廣「優良計量管理制度」，今年輔導中華郵政旗下逾千家分局導入優良衡器計量管理，統一旗下5000家門市也正進行導入工作，可望帶給消費者更公正透明的消費環境。

經濟部標準檢驗局為確保消費者權益，自民國99年起推動「優良計量管理制度」，過去以磅秤計量的傳統零售市場為主，近年逐步推展至郵務、量販超市、超商、加油站等業者。

標檢局表示，全家便利商店旗下3000個門市去年已導入優良衡器計量管理，並通過評核完成登錄；中華郵政旗下1310家郵局今年導入，在12月12日通過評核及完成登錄，成為國內第一家取得優良衡器計量管理認證的郵務業者。