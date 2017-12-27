優良計量管理 郵局超商陸續加入

（中央社記者廖禹揚台北27日電）標檢局擴大推廣「優良計量管理制度」，今年輔導中華郵政旗下逾千家分局導入優良衡器計量管理，統一旗下5000家門市也正進行導入工作，可望帶給消費者更公正透明的消費環境。
經濟部標準檢驗局為確保消費者權益，自民國99年起推動「優良計量管理制度」，過去以磅秤計量的傳統零售市場為主，近年逐步推展至郵務、量販超市、超商、加油站等業者。
標檢局表示，全家便利商店旗下3000個門市去年已導入優良衡器計量管理，並通過評核完成登錄；中華郵政旗下1310家郵局今年導入，在12月12日通過評核及完成登錄，成為國內第一家取得優良衡器計量管理認證的郵務業者。
由於磅秤查核需要大量人力，標檢局指出，與業者合作導入管理制度，由業者自備經標檢局評核的砝碼，每季定期檢查旗下磅秤，並留下近4年記錄，有助減輕人力負擔；標檢局會定期查核業者自備砝碼及相關檢測紀錄，並將未獲優良計量管理業者認證的業者列為優先檢查對象。
目前全國已有100個傳統零售市場，中油及台塑旗下1354家加油站，以及郵局、銀樓、機場航空站、超商、零售超市等4000多家門市取得證書。
標檢局表示，統一旗下5000家門市明年也將加入優良計量管理業者行列，目前已提出申請，待統一內部完成不穩定或老舊磅秤汰換作業後，標檢局就會進行評核。
除便利商店外，家樂福、愛買及頂好等連鎖量販超市將是下一波推廣重點，標檢局希望藉由與中華郵政的合作經驗，爭取其他連鎖商店的支持與合作。1061227