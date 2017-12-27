中共19屆二中下月開 討論國監委入憲

由於國家監察委的設立，代表中共黨內強力反腐肅貪的作法擴展至黨外，遍及整個政府及公營企業體制，未來國家監察委的編制、運作方式勢將成為焦點。而中共19屆中央委員會第2次全體會議（二中全會）的召開，便形同國家監察委入憲的預備會議。

2018年中國全國「兩會」將依例於3月召開，其中的全國人民代表大會會議將在形式上改選國家正副主席、國務院正副總理等政府體系的正部級以上首長。而由中共總書記習近平主導籌設的「國家監察委員會」，預料也將交由人大會議修憲通過實施。

（中央社台北27日電）中共中央政治局今天召開會議決定，明年一月將在北京召開19屆二中全會，討論研究「修改憲法部分內容」的建議，並研究部署2018年廉政反腐工作，意味「國家監察委」入憲將成為會議重點。

至於國家監察委主任人選，經中共19大宣示「在黨委領導下，紀委和監察委合署辦公」的原則後，理應由現任中共中央紀律檢查委員會書記趙樂際兼任，成為首任國家監察委主任。

而先前盛傳可能主掌國家監察委的前中共中紀委書記王岐山，在中共上述的原則宣示後，已無可能成真。然而近來多項報導透露，王岐山或有可能接任中國國家副主席。倘若如此，中共是否藉由全國「兩會」前的19屆二中全會觸及人選問題，也可能引發聯想。

新華社報導，今天這場由中共總書記習近平主持的政治局會議強調，要「把全面從嚴治黨長期堅持下去，將反腐敗鬥爭進行到底，絕不半途而廢」。中紀委要以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，確實擔負起推進全面從嚴治黨的政治責任。

會議並指出，要嚴明政治紀律和政治規矩，聚焦「七個有之」，嚴肅查處對黨「不忠誠不老實、陽奉陰違的兩面人」和違背黨的政治路線、破壞黨內政治生態問題，確保黨中央政令暢通。

同時還要嚴肅查處「政治問題和腐敗問題通過利益輸送相互交織，在黨內培植個人勢力、結成利益集團的行為」。

中共這場政治局會議還聽取中紀委的重點工作情況匯報，並同意於2018年1月11至13日召開19屆中紀委2次會議。1061227