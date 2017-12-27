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還以為是來要錢 菲9歲女孩捐錢救災

中央社2017/12/27 17:02
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者余曉涵台北27日電）在菲律賓若是陌生人說跟你說Merry Christmas代表「你給我錢」。菲律賓慈濟志工李偉嵩說，耶誕節當天他也以為名叫卡爾琳的女孩是跟他要錢，沒想到她卻拿出50元菲幣要捐款，讓他感動不已。

菲律賓接連受到啟德颱風、天秤颱風侵襲，慈濟基金會今天表示，慈濟志工分批前往勘災發放物資，提供熱食、清掃用的清潔用品、器具、換洗二手衣、毛毯等，希望能讓以天主教信仰的菲律賓受災鄉親能在耶誕節前過一個好年。

一連串的救災行動下來，除了收到災民的感謝之外，受災不嚴重的民眾也紛紛伸出援手。慈濟志工、慈濟菲律賓分會前執行長李偉嵩就在耶誕節當天，遇到一位叫做卡爾琳的女孩，主動拿出50元菲幣要捐款給災民。

李偉嵩表示，耶誕節當天年僅9歲的卡爾琳穿著單薄的衣裳走到他身邊跟他說Sir Alfred，MerryChristmas。在菲律賓的耶誕假期期間，若是有陌生人跟你說Merry Christmas代表「你給我錢」。

「我以為她是要跟我要錢，這是我剎那的念頭。」李偉嵩說，但當看到卡爾琳手中的50元菲幣時，讓他感到非常懺悔，原來卡爾琳只是單純要付出。

慈濟基金會表示，50元菲幣不僅是卡爾琳的全部積蓄，也是她自己平時省下的零用錢，除了卡爾琳之外，也有一位菲律賓女孩捐出自己的零用錢，也希望可以協助慈濟救災。1061227

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