還以為是來要錢 菲9歲女孩捐錢救災

（中央社記者余曉涵台北27日電）在菲律賓若是陌生人說跟你說Merry Christmas代表「你給我錢」。菲律賓慈濟志工李偉嵩說，耶誕節當天他也以為名叫卡爾琳的女孩是跟他要錢，沒想到她卻拿出50元菲幣要捐款，讓他感動不已。

菲律賓接連受到啟德颱風、天秤颱風侵襲，慈濟基金會今天表示，慈濟志工分批前往勘災發放物資，提供熱食、清掃用的清潔用品、器具、換洗二手衣、毛毯等，希望能讓以天主教信仰的菲律賓受災鄉親能在耶誕節前過一個好年。

一連串的救災行動下來，除了收到災民的感謝之外，受災不嚴重的民眾也紛紛伸出援手。慈濟志工、慈濟菲律賓分會前執行長李偉嵩就在耶誕節當天，遇到一位叫做卡爾琳的女孩，主動拿出50元菲幣要捐款給災民。