NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈台南市市區道路養護　全國第一中市府水果月曆出包　民眾可更換HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

吳敦義：黨產案無弊端 若有弊端就嚴辦

中央社2017/12/27 17:08
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者謝佳珍台北27日電）中國國民黨發言人黃健豪今天轉述黨主席吳敦義談話表示，黨產案沒有想像中的弊端，不要打壓、修理國民黨；如果有弊端就嚴辦，國民黨會配合。

國民黨行政管理委員會主任委員邱大展下午在國民黨中常會報告黨產處理，整理從前黨主席連戰到馬英九送中常會核備的黨產出售案，包括國發院土地出售案、華夏股權處分案、前中央黨部大樓出售案等。

行管會報告提及，黨產的處理有一定程序，會提報中常會核備後，才能執行，不是個人能決定。

黃健豪在中常會後表示，黨產案歷經3任檢察總長，以及特偵組5任檢察官偵辦，過程中調閱過股權交易文件、財報資料、會計師查核報告、資產鑑價資料、金融機構帳戶交易等，均查無不法，已於民國103年7月31日簽結。

黃健豪表示，檢調單位今年初重啟調查「三中案」、國發院土地案、舊中央黨部大樓出售案。當時「三中案」出售原因是為符合黨政軍退出媒體的規定，以及執行國民黨精簡人力所需經費，財產處分全部經過相關程序，並經中常會核備，一切公開透明。

黃健豪轉述，吳敦義認為，司法是正義的最後一道防線，相信檢調單位不會隨政黨鬥爭起舞，以免全民對司法公正喪失信心。

此外，國民黨將於明年元旦，在中央黨部前舉辦「革新、團結、重返執政」升旗典禮，邀立委、中常委以及北北基桃的地方民意代表參加。1061227

不滿提款機吐太多錢 佛州男...指南沙屬中國 越南回收歷史書籍

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan