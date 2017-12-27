景氣轉黃藍燈 國發會：復甦不強

國家發展委員會今天公布11月份景氣燈號，景氣對策信號由綠燈轉呈黃藍燈。構成9項指標中，有1項指標減分，製造業銷售量指數由黃藍燈轉呈藍燈，因此減少1分；其餘8項燈號不變，判斷分數總分22分，較10月分數減少1分。

（中央社記者陳政偉台北27日電）國發會公布11月景氣對策信號轉呈代表景氣衰退的黃藍燈，結束連續3個月綠燈，綜合判斷分數月減1分，為22分。國發會分析，經濟並未出現反轉，景氣仍在復甦，但動能不強。

國發會經濟發展處長吳明蕙分析，目前國內景氣仍在復甦，但動能不強。而國際景氣穩定回升，全球貿易量可望續增，新興應用商機持續發酵，可望推升明年出口動能。

吳明蕙說，因為目前經濟復甦力道不強，景氣仍會有波動狀況，不能說是出現反轉向下。整體情勢還是看要看其他經濟數據表現，11月仍受去年基期較高的因素，讓成長增幅明顯放緩。

吳明蕙表示，項目指標中減分的製造業銷售指數，電腦電子光學生產跟銷售量都不甚理想；而電子零組件去年基期高，因此成長放緩，增幅不明顯。基本金屬受去年鋼價揚升墊高基期，由於今年銷售不好，表現比較差。

吳明蕙解釋，內需方面，半導體業者增加先進製程投資，加上政府積極改善投資環境等措施，有助民間投資增溫，此外，藉由前瞻基礎建設、產業創新發展計畫推動與落實，整體投資力道將明顯擴增；民間消費在就業情勢改善與跨年、農曆春節商機激勵下，可望增加買氣。1061227