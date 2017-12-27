生化人？脫北士兵被驗出「炭疽病抗體」　南韓憂爆生化戰

近年來頻頻傳出有北韓士兵叛逃至南韓，光是今年就多達4位，根據最新消息指出，最近竟然在一名脫北士兵身上驗出「炭疽病抗體」，不僅讓不斷防範北韓發動「生化戰」的南韓繃緊神經，消息傳出後也令外界相當憂心。

據《Channel A》報導，南韓情報人員透露，這名血液檢測被驗出含有炭疽病的抗體的士兵，可能曾感染過炭疽病或注射過炭疽病疫苗。過去傳出北韓最高領導人金正恩在視察生化實驗室時，曾公開實驗室內部，並聲稱正大量生產生化武器，且軍隊士兵們皆對生化兵器有免疫系統；如今確實有士兵被驗出「炭疽病抗體」，令外界擔心金正恩的一番言論恐成真。