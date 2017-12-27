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生化人？脫北士兵被驗出「炭疽病抗體」　南韓憂爆生化戰

國際中心／綜合報導2017/12/27 17:20
▲生化人？脫北士兵被驗出「炭疽病抗體」，南韓憂爆生化戰。（圖／達志影像／美聯社）
▲生化人？脫北士兵被驗出「炭疽病抗體」，南韓憂爆生化戰。（圖／達志影像／美聯社）

近年來頻頻傳出有北韓士兵叛逃至南韓，光是今年就多達4位，根據最新消息指出，最近竟然在一名脫北士兵身上驗出「炭疽病抗體」，不僅讓不斷防範北韓發動「生化戰」的南韓繃緊神經，消息傳出後也令外界相當憂心。

據《Channel A》報導，南韓情報人員透露，這名血液檢測被驗出含有炭疽病的抗體的士兵，可能曾感染過炭疽病或注射過炭疽病疫苗。過去傳出北韓最高領導人金正恩在視察生化實驗室時，曾公開實驗室內部，並聲稱正大量生產生化武器，且軍隊士兵們皆對生化兵器有免疫系統；如今確實有士兵被驗出「炭疽病抗體」，令外界擔心金正恩的一番言論恐成真。

至於炭疽病究竟有多可怕？有專家指出，在沒有抗生素或疫苗保護的情況下，感染炭疽菌的死亡率至少80%，殺傷力相當強，也因此多次被利用為生物戰爭的武器。另外，也有情報指出，北韓正獨自開發炭疽病疫苗，而軍隊或國民是否大量接種，目前仍在持續追蹤中。

對此，南韓當局為防範北韓進行生化戰，也購入大量炭疽病疫苗，但南韓防務安全論壇高級研究員申中禹（Shin Jong-woo）表示「我們與北韓不同，我們的軍隊甚至沒有接種過疫苗」，且目前預計將在2019年才會進行研發，讓南韓全國憂心忡忡。


▲南韓官方在脫北士兵身上驗出「炭疽病抗體」。（圖／翻攝自歐新社）

關鍵字北韓南韓生化人炭疽病金正恩脫北者
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