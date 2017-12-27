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中央社

龍鑾潭雁鴨季 墾管處星期假日辦賞鳥

中央社2017/12/27 17:12
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）邁入歲末12月，墾丁龍鑾潭及周邊濕地是來自北方大批候鳥的活動舞台，目前已有鳳頭潛鴨等15種左右的雁鴨在龍鑾潭渡冬，墾管處即日起至明年2月11日，假日都舉辦賞鳥活動。

屏東野鳥學會受墾管處委託，12月17日才完成龍鑾潭雁鴨及水鳥的調查，會員劉川表示，雁鴨從每年10月開始陸續從北方到龍鑾潭渡冬，隔年2月陸續返北，目前是雁鴨和渡冬水鳥到來的高峰期。

劉川表示，目前飛到龍鑾潭的雁鴨有鳳頭潛鴨、花嘴鴨、小水鴨、琵嘴鴨、白眉鴨、赤頸鴨、尖尾鴨等約15種左右，數量約500多隻，和往年差不多，龍鑾潭是國內能見到渡冬雁鴨種類及數量最多的區域。

另外，目前龍鑾潭區水中或陸上，能見到的鳥類和水鳥約有75-80種左右，非常豐富，魚鷹、鸕鶿及幾種神出鬼沒的渡冬猛禽，使得龍鑾潭上空更顯熱鬧。

墾丁國家公園管理處表示，龍鑾潭寬廣的水面和草澤，提供鳥類絕佳的棲息及覓食環境，吸引渡冬的北國水禽度過寒冬並在這裡換羽，可說是南台灣「鳥類的天堂樂園」。

即日起至明年2月11日止，墾管處利用星期假日舉辦「龍鑾潭水鳥季」系列活動，有賞鳥駐點解說、水鳥摺紙及DIY水鳥襪偶、捏麵鴨 及DIY烤小鴨、闖關遊戲等活動。1061227

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