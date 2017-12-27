民進黨提名洪國浩劉櫂豪 出征南投台東

「夢想的力量」，劉櫂豪在記者會說，台東是可實現夢想的地方，期待自己成為台東夢推手，這是一場選舉，也是推動台東夢的行動。

洪國浩在中執會後記者會提出施政願景「南投躍起三部曲」，包括活化中興新村，打造台灣新中心；開創南投新農業；發展南投新觀光。他說，有足夠能力面對、改革南投已停滯不前現況。

蔡英文出席記者會為兩人拉抬聲勢，她說，洪國浩與劉櫂豪是黨內有高度共識，一致支持的參選人。

蔡英文談及洪國浩，「很樸實、腳踏實地，全心全意克服難關」。洪國浩在草屯鎮長任內，最有名的政績是還清鎮公所龐大債務。當時大家都說不可能，反正政府不會倒，何必這樣做？洪國浩很堅持這是民脂民膏，債還清了，政府才有餘力做好事。這些年來，證明洪國浩說到做到。

蔡英文形容劉櫂豪「真誠、認真、專業」，她說，「劉櫂豪是我在政大的學生，作為他的老師，我其實是非常驕傲」在立法院，劉櫂豪是國會評鑑第一名的立委。這會期擔任民進黨立法院黨團幹事長，協助推動許多重要法案。

她說，劉櫂豪跑基層真的跑得很勤，了解基層困難。「全台東的人都看得到他、找得到他、而且也相信他。」

蔡英文回憶，她還沒擔任總統候選人期間，有一次到台東跑行程，劉櫂豪不在她的車上，但原住民朋友對她說，「我們認識妳」，接著提及「劉櫂豪很棒」。1061227