影／防災救護　慈濟基金會捐杉林區福慧床

佛教慈濟慈善事業基金會，於今（27）日下午2時30分，假杉林區大愛園區活動中心，由陳清財先生代表捐贈50組「淨斯多功能福慧床」於杉林區公所，提供杉林區於颱風豪雨期間，疏散撤離之收容民眾使用。

期許讓收容的民眾感受人間有愛，處處有情的溫馨感，慈濟基金會代表陳清財先生表示，福慧床設計特色輕巧便利、組裝快速、易於運載，期能為杉林地區提升「防災、減災、避災」功能。

杉林區長鍾炳光表示，因礙於經費拮据，每當颱風期間撤離居民，於避難收容處所住宿時，僅能提供躺椅供其暫寢；但是對於許多年長及行動不便之居民，不僅躺臥起身活動困難，更難舒適睡眠且易致其身體造成不良影響。因此主動聯繫該會，期盼藉由社會力量，充實現有設備。而該會也及時給予親切、善意的回應，促成了本次的善緣。



捐贈儀式後，由鍾炳光區長致贈感謝狀給慈濟慈善基金會，慈濟志工現場示範組裝福慧床，並邀請區長與現場來賓試躺，依照不同折疊方法，福慧床不只是床的功能，還能搖身一變成為座椅，鋪上毛毯或軟墊，幾乎與沙發一樣舒適。



▲慈濟志工現場示範組裝福慧床。（圖／記者許薰方攝 , 2017.12.27）



杉林區長鍾炳光表示希望備而不用，但颱風來襲時，集來里與木梓里往往受災嚴重，大愛園區活動中心規劃為緊急避難收容處所，50床福慧床將隨時備妥，災害期間若有鄉親暫時安置避難，屆時即可派上用場。



▲新庄里長陳勤招強調，福慧床對長者及行動不便的鄉親，將提供很大的幫助。（圖／記者宋汝夔攝 ,2017.12.27 ）

另外，新庄里長陳勤招也強調，杉林地區高齡人口比例偏高，福慧床對長者及行動不便的鄉親，將提供很大的幫助，增加收容避難住宿舒適度。