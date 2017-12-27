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中央社

世大運組裝游泳池 北市：由體育署協調

中央社2017/12/27 17:14
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者游凱翔、梁珮綺台北27日電）桃園市長鄭文燦以無法確保施工品質為由，婉拒世大運組裝式游泳池。台北市政府發言人劉奕霆回應，尊重桃園市決定，目前產權已移交給教育部體育署，後續由體育署協調。

世大運造價新台幣1.78億元的2座組裝式游泳池原訂送給桃園市政府，也編列預算準備興建周邊設施，但鄭文燦今天在市政會議中，以無法確保施工品質、成本過高、擔憂維護不易為由，婉拒中央撥用的這項禮物。

劉奕霆回應，尊重桃園市府的決定，目前產權已移交到教育部體育署，後續會請體育署協調。

劉奕霆說，台北市有編預算協助桃園組裝游泳池，而針對游泳池留在桃園市府一事，當時台北市政府、桃園市府、體育署3方簽約，桃園市府若不接受，確實違約。

台北市政府工務局長彭振聲接受中央社訪問時表示，組裝式游泳池在世大運結束後便拆卸裝櫃，當時桃園市、體育署與台北市副秘書長薛春明曾簽訂三方合約，訂定1.78億元造價的游泳池中，其中3000萬元用於拆卸、並在桃園重組。

但問題在於，彭振聲指出，後來桃園認為此游泳池的組裝涉及技術高門檻，恐沒有專業能力組裝、後續修繕，加上原本要落腳的學校並沒有頂棚，校方也沒有經費興建，因此未執行。至於是否有單位願意接手游泳池、以及違約問題，交由體育署處理。1061227

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