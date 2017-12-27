影／被不實網購騙怕了？品牌服飾業者年終廠拍搶商機

為搶攻年終採購商機，鱷魚（Crocodile）品牌服飾台灣總代理商台灣勁越，28日起一連5天，在彰化縣埤頭廠進行「鱷魚原廠廠拍。台灣勁越表示，這幾年網購襲捲成衣、服飾市場，流行於鄉間的「廠拍」幾乎被打趴，不過，許多消費者在網路買衣服被「騙怕了」，加上網路有「比價效應」，「便宜買不到好貨」，因此廠拍的買客有回流的現象。

鱷魚原廠廠拍埤頭場次即從28日起至元旦，在埤頭鄉沙崙路熱烈展開，廠商除了提供萬件精選休閒服一元商品大搶購，及無線吸塵器、49吋液晶電視等商品供摸彩外，也提供1折過季休閒服低價拍賣，希望今年進場搶購人次，可望超過去年。



▲品牌服飾業者把工廠變賣場。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

由於網購興起，廠拍業績一度被打趴在地，但廠拍業者發現，近期舊客人開始回流，這種現象在出現在工廠直賣廠拍活動，因為業績突出，許多業者再揪團打出「元旦追加場」。

業者許俊龍指出，為回饋鄉下地方消費者，也能穿到高級、時尚的名牌服飾，該公司每年年終都會在埤頭沙崙路工廠舉行歲末廠拍活動，公司依然提供數萬件鱷魚休閒服飾、休閒鞋、童裝、皮件、內著、帕襪等商品廠拍。



▲業者回饋鄉親，舉辦廠拍活動。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.27）

許俊龍表示，特別是習慣從臉書社群或臉書頁面廣告的購買商品的消費者較沒有保障，有些甚至是中國的境外購物平台，照片拍得美美，價格壓得超低，但收到貨之後才知上當，要退貨卻「投訴無門」。

許俊龍說，網購的商品通常無法提供精緻的車工及材料品質，許多消費者一時貪便宜買了之後不滿意，不是束之高閣就是丟棄，反而是浪費，因此乘廠拍活動，消費者不妨選購一件時尚又實用、耐穿的服飾用品來犒賞自己一年的辛苦。

該公司經理鍾文玲說，許多百貨公司名牌專櫃，在網購盛行、廉價促銷下，業績難免受到衝擊，早在網購未興盛前，他們便投入年終廠拍，由於有品牌加持，短短幾天就吸引上萬客人湧入。