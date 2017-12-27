尾牙採購提早啟動 燦坤預期12月、1月後將達採購巔

燦坤表示，以往尾牙採購禮品訂單約在 12 月才開始熱絡，但今年則是提早許多，分析原因應是在整體社會經濟景氣好轉情況下，企業採購禮品除了預算增多外，同時也提前規劃尾牙，今年最大的不同是，受惠於近年推陳出新的趨勢性 3C 家電，尾牙前幾名大獎幾乎都是市場上品牌高指名度的趨勢商品；另外，燦坤提貨券因可靈活使用，且無使用期限，也受到企業尾牙福委會採購青睞，今年提貨券銷售筆數翻倍成長。

農曆年雖然是落在明年 2 月間，今年提早在 10 月底就有企業展開尾牙禮品採購，燦坤 (2430-TW) 今 (27) 日指出，統計截至 11 月的採購企業家數已較去年同期翻倍成長，採購金額也成長 1 成，預期進入 12、1 月之後整體尾牙採購量將達到巔峰，最熱門的尾牙大獎則是 iPhone X；旺季加上尾牙行情，法人看好燦坤營收將一路旺到過年。

燦坤說，最熱門的尾牙採大獎是 iPhone X，名次列於伯仲之間的是日本原裝進口的 4K 大電視，且 65 型大電視銷售表現超越去年，與前 2 年的尾牙禮品第一大獎最大的不同是，以往企業採購都選擇 55 型的大電視為主，今年第一大獎已經拉升至 65 型、4K 等更高規格的大尺寸電視；另外，Dyson 今年推出多款無線直立式吸塵器，及兼具冷風、暖風、空氣清淨三合一功能的氣流倍增器，是知名度僅次 iPhone X 及 4K 大電視的商品。

下半年陸續在台開賣的遊戲機包括 Xbox One X、任天堂掌上型遊戲機 Switch 等，在話題遊戲主機帶動下，也拉抬在尾牙禮品採購的行情，任天堂掌上型遊戲機 Switch 在尚未開賣前就有許多企業福委會詢問，與同期尾牙的銷售比較，年成長 6 成；穿戴式裝置也是熱門尾牙禮品，以 Garmin 指名度最高，另外，健康手環和智慧手錶市場中，單價 5000 元上下的中價位健康手環最受企業福委會青睞。

燦坤說，年底進入購物旺季，第 4 季從黑色購物節、聖誕節一路到跨年各種購物節慶送禮需求升溫，從今年 11、12 月蘋果商品銷售數據發現，iPad 銷售量與第 3 季相比增 2 成，其中 9.7 吋 iPad 最受消費者青睞，銷量高達 6 成

燦坤進一步分析發現，由於金色在台灣屬於討喜吉利的象徵，金色銷售就佔了 6 成；看好消費者購物與送禮需求提升，燦坤特別在年底跨年時間與高雄資訊展同步推出蘋果跨年回饋活動，進一步衝刺業績。