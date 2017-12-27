失智嬤出門跌倒送醫　暖警助找回家人贈愛心手鍊防走失

警方得知情形先行關心阿媽傷勢並藉由隨性聊天，試圖循序漸進發掘線索，但警方觀察阿媽於對話過程中皆神情迷惘、左顧右盼疑似患有失智現象，且身上無帶任何證件，便利用警用電腦辨識人臉系統查詢，又因阿媽臉上有紗布包紮無法有效辨識，遲遲苦無結果。

高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所警員蘇顯仁、魏宇薇，26日8時20分許接獲轄內醫院報案有一名迷途老人需要協助。巡邏警組到場向醫護人員瞭解，一名阿媽於便利超商前跌倒，由救護車送至醫院醫治，雖傷勢無礙，惟詢問阿嬤相關姓名及家屬聯繫資料皆回答含糊。

蘇、魏二員見阿媽躺在病床上眼神散煥、身上有多處擦傷，又視阿媽衣著乾淨端莊，心想，應是迷失不久才保有衣著乾淨，家屬若知悉長者迷路又受傷肯定心急如焚。心疼之餘決定要盡速找尋家屬，不讓長者再擔心受怕，隨即前往其送醫地點一一詢問附近居民是否知悉身分。恰巧問到其中一棟大樓管理員表示知悉該婦人居住該大樓內，其家屬早已出門尋找阿媽未在家，便請大樓管理員協助聯繫家屬前往醫院確認身分。

不久阿媽的兒子趕來醫院，見母親帶有傷勢躺在病床上更是心疼，婦人兒子表示母親患有失智症，曾有走失紀錄，平常皆待母親入睡後自己才會就寢，今因半夜肚子餓外出覓食，貪圖方便未鎖門，返家時才發現大門敞開，母親怎麼不見人影？幸遇警方積極找尋家屬才能破鏡重圓。

警方未免阿媽再度走失主動為阿媽申請愛心手鍊，恰巧25日為聖誕節，家屬頻頻感謝警方協助並讚許警察的愛心作為也是聖誕老人，直呼「這是我最棒的聖誕禮物」。