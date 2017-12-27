NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈台南市市區道路養護　全國第一中市府水果月曆出包　民眾可更換HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
地方

失智嬤出門跌倒送醫　暖警助找回家人贈愛心手鍊防走失

記者郭俊暉／高雄報導2017/12/27 18:45
▲恰巧25日為聖誕節，家屬頻頻感謝警方協助找會婦人，直呼「這是我最棒的聖誕禮物」。（圖／高市警局提供）
▲恰巧25日為聖誕節，家屬頻頻感謝警方協助找會婦人，直呼「這是我最棒的聖誕禮物」。（圖／高市警局提供）

高雄市政府警察局苓雅分局成功路派出所警員蘇顯仁、魏宇薇，26日8時20分許接獲轄內醫院報案有一名迷途老人需要協助。巡邏警組到場向醫護人員瞭解，一名阿媽於便利超商前跌倒，由救護車送至醫院醫治，雖傷勢無礙，惟詢問阿嬤相關姓名及家屬聯繫資料皆回答含糊。

警方得知情形先行關心阿媽傷勢並藉由隨性聊天，試圖循序漸進發掘線索，但警方觀察阿媽於對話過程中皆神情迷惘、左顧右盼疑似患有失智現象，且身上無帶任何證件，便利用警用電腦辨識人臉系統查詢，又因阿媽臉上有紗布包紮無法有效辨識，遲遲苦無結果。

蘇、魏二員見阿媽躺在病床上眼神散煥、身上有多處擦傷，又視阿媽衣著乾淨端莊，心想，應是迷失不久才保有衣著乾淨，家屬若知悉長者迷路又受傷肯定心急如焚。心疼之餘決定要盡速找尋家屬，不讓長者再擔心受怕，隨即前往其送醫地點一一詢問附近居民是否知悉身分。恰巧問到其中一棟大樓管理員表示知悉該婦人居住該大樓內，其家屬早已出門尋找阿媽未在家，便請大樓管理員協助聯繫家屬前往醫院確認身分。

不久阿媽的兒子趕來醫院，見母親帶有傷勢躺在病床上更是心疼，婦人兒子表示母親患有失智症，曾有走失紀錄，平常皆待母親入睡後自己才會就寢，今因半夜肚子餓外出覓食，貪圖方便未鎖門，返家時才發現大門敞開，母親怎麼不見人影？幸遇警方積極找尋家屬才能破鏡重圓。

警方未免阿媽再度走失主動為阿媽申請愛心手鍊，恰巧25日為聖誕節，家屬頻頻感謝警方協助並讚許警察的愛心作為也是聖誕老人，直呼「這是我最棒的聖誕禮物」。

關鍵字高雄暖警成功路派出所
防災救護　慈濟捐杉林區福慧床空汙加劇　屏東冬季空汙應變作為

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan