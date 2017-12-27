台中市府打造數位城市博物館　保存文化活化地方記憶

台中市長林佳龍與中央研究院副院長黃進興、國立公共資訊圖書館館長劉仲成代表三方簽署「數位文化交流合作協議書」。市政府特邀具國家數位典藏計畫豐富經驗的中研院院士李德財，帶領文化局、數位治理局籌備處進行跨領域合作，推動台灣數位文化中心計畫，領先各縣市於今（2017）年建置「台灣數位文化統一入口網」及「台中學數位典藏資料庫」，彙集市府及外部機構的文化資料，並邀請市民貢獻資料，保存及活化地方記憶。

台中市首度與中央研究院、國立公共資訊圖書館合作，共同推動數位文化。今（27）日三方正式簽署合作協議書，宣示啟用「台灣數位文化統一入口網」及「台中學數位典藏資料庫」，將整合台中歷史記憶及文化資源，結合數位科技，提供文化創新發展的沃土，打造讓民眾參與創作的數位城市博物館。

林佳龍表示，感謝中研院、國資圖、李德財院士，以及攝影師余如季、齊柏林的助理陳冠齊、社區大學等貢獻資料給合台中的地方人士，共同促成臺灣數位文化計畫的階段性成果，完成開放授權的台中學資料庫及與國內外連結合作的入口網站，保存城市記憶，也讓影視產業及文化工作者有更多創新發展機會。未來實體館舍將座落於水湳智慧營運中心低樓層，期許臺中除了作為國家數位文化發展的示範縣市外，更產生磁吸效應，讓更多人參與建立城市願景。

李德財表示，與中研院及國資圖合作，採用「鏈結開放資料」標準與格式，進行數位資料建置與整合，希望由中央與地方攜手合作，承繼台灣過去的數位典藏成果，讓數位文化基礎建設在臺中發芽，打造大眾共同參與的數位城市博物館，開啟數位文化的新紀元，讓世界看到台灣文化。

蕭景燈表示，數位文化統一入口網是以門戶網站來架構的文化內容基地，技術上採用國際通用已久，而國內為嶄新的語意網及開放鏈結資料技術，讓最接近常民的文化資料與歷史記憶，成為可即時更新的數位資源，也更貼近數位時代的生活需求。

文化局長王志誠表示，台中學數位典藏資料庫是很重要的一環，蒐羅從史前時期到直轄市時期的影音和文本資料，涵蓋藝術文化、族群宗教、生態環境、社會經濟等層面，歡迎大家到這裡取用資料，也可以貢獻自己的資料，並策畫自己的臺中記憶展覽。

「地方文化資產的數位未來」展覽在12月27日到29日於市政大樓惠中樓1樓中庭辦理，展示資料庫的精選藏品，包含古蹟及歷史建築、攝影家余如季、導演齊柏林的助理陳冠齊、藝術家楊啟東、葉火城等具臺中象徵性的資料，並邀請觀眾到場以手機進行互動遊戲，發掘文化資產的知識全貌。