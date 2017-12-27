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中央社

大千醫院托嬰中心成立 員工享優惠

中央社2017/12/27 17:31
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者管瑞平苗栗縣27日電）苗栗大千醫院托嬰中心今天開幕，是縣內首家由醫療機構設置的托嬰中心，除提供員工優惠營造幸福職場，也釋出部分名額供民眾及弱勢家庭申請。

大千綜合醫院斥資千萬成立托嬰中心，今天由大千醫療體系總裁徐千剛、苗栗縣副縣長鄧桂菊、立委徐志榮妻子王慧珍及多名議員、鄉鎮市長共同剪綵啟用，中心採綠建材設計，共可收托58名嬰幼兒，提供全日間托育服務，也是縣內首家由醫療機構設置的托嬰中心。

徐千剛指出，為體恤員工須兼顧家庭與職場，規劃設置員工托嬰中心，每月收費新台幣1萬3000元，以專業醫療作後盾，讓同仁可以無後顧之憂工作；此外，初期開放18個名額給一般民眾申請，每月費用1萬8000元，若有相關需求的弱勢家庭可優先提出，大千慈善基金會將視個別情況予以補助。

苗栗縣現有11家托嬰中心，但多半集中在頭份市、竹南鎮，苗栗南區托嬰資源較為缺乏，大千醫院為營造幸福職場成立托嬰中心，有部分員工已搶先預約，認為可免去將來找保母、額外接送的煩惱，醫院托育人員的「專業度」也讓家長比較安心。

大千托嬰中心主任鄧美鳳表示，托育對象以1個月至2歲嬰幼兒為主，實行分齡照護方式提供不同年齡需求，托育人員皆具備基本心肺復甦術及感染控制訓練，並設有隔離室，避免交叉感染；除此之外，還提供嬰幼兒按摩課程，增加父母與孩子間的親密關係。1061227

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