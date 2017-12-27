台南市91外勤記者學會理監事改選　羅啟浚出任理事長

市警局長黃宗仁、市議會秘書長郭伊彬、市府新聞處長許淑芬感謝記者朋友堅守崗位，第一時間精準報導，對於市政持續鞭策，要誠摯表達對媒體感謝之意。 這次也發行九一外勤記者學會創會60年會刊，披露學會會務點滴，希望藉由會刊發行，讓外界更清楚了解台南市91外勤記者學會。

大會安排在安平區東東餐廳舉行，前副市長顏純左、前警察局長陳子敬、台南市議員林燕祝、蔡育輝、陳怡珍、曾培雅、許至椿、陳金鐘、林美燕等都到場祝賀，大會準備大蛋糕祝賀學會走過一甲子。

台南市91外勤記者學會，今（27）日舉行會員大會暨企業界聯誼餐會，除改選理監事、進行摸彩活動，年度會刊也出爐，延續公益宗旨，除捐出20萬元給創世基金會，首席顧問林玉柱另加碼5萬元，新任理事長由雙子星有線電視副理羅啟浚接任。

活動重頭戲是安排愛心捐款活動，由將卸任的理事長賴冠彰代表學會宣布捐出20萬元給創世基金會，稍後學會首席顧問林玉柱也加碼捐贈5萬元，獲得與會來賓們熱烈掌聲，大會還另提供空白支票道具，鼓勵大家多多跟進，台下笑聲不歇；大灣國小家長會長楊文達也頒發紀念品給賴冠彰理事長；賴也頒發感謝狀給本屆學會幹部，感謝辛苦付出。

「我們希望將記者角色進化，朝社會公益層面努力，希望記者在行有餘力之際，多多投入公益。」賴冠彰表示，媒體環境惡化、嚴峻，甚至媒體角色、功能，這些年也遭受質疑、批判， 日前在首席顧問林玉柱支持下，希望社會能少點口水，多點愛心，學會用具體行動表達媒體人對社會的關懷。

現任汽車燈具大廠龍鋒企業董事長及台南市警友會理事長的林玉柱說，從商過程遭遇許多重大變故，從未減少回饋社會的心，也樂見這樣的公益活動。

這次大會也進行理監事改選，由常務理事羅啟浚當選理事長，常務理事賴冠彰、姚正玉、常務監事葉進耀，當選理、監事名單如下：理事賴冠彰、羅啟浚、姚正玉、鄭德政、顧守昌、黃琮群、陳惠珍、林盈庚、陳錦奇、趙家麟、林忠評、王俊忠、郭文吉、張育誠、黃文博；監事趙傳安、劉漢生、黃富祺、葉進耀、謝進盛。