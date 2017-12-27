〈聯發科年終回顧〉7奈米不缺席 有3顆晶片設計中

手機晶片大廠聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日舉行年終回顧，其中關於先進製程部分，共同執行長蔡力行表示，明年台積電 (2330-TW)7 奈米製程將開始量產，聯發科也有產品設計中，預計將有 3 顆晶片採 7 奈米生產，產品也不侷限在手機晶片，而目前聯發科主力產品包含 P23 在內，都是採用台積電 12 奈米製程。

蔡力行說，台積電 7 奈米是很好的製程，也是很重要的技術，聯發科與台積電關係很好，目前聯發科主要產品都採 12 奈米製程，但也已開始設計 7 奈米相關晶片，目前已有 3 顆晶片將採該製程，且不只應用在手機晶片上。