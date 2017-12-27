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深耕在地藝文獲企業贊助　屏東縣交響樂團1月6日首演

記者陳宗傑／屏東報導2017/12/27 18:08
▲屏東縣交響樂團於107年1月6日在屏東演藝廳首演，與指揮張詠佑及在地優秀音樂家一起來迎接2018新氣象。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）
▲屏東縣交響樂團於107年1月6日在屏東演藝廳首演，與指揮張詠佑及在地優秀音樂家一起來迎接2018新氣象。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

用音樂迎接新的一年！甫成軍的屏東縣交響樂團將於107年1月6日在屏東演藝廳首演，這也是屏東首次成功媒合企業與表演團隊。106年底發起成立屏東縣交響樂團的指揮家張詠佑，帶領屏東聯合管樂團深耕在地22年，獲得進駐屏東設置太陽能發電廠的寶島陽光與天泰能源兩家公司認同，願意長期贊助屏東縣交響樂團，也為屏東的藝文展演活動，開啟嶄新的一頁。

屏東聯合管樂團(PTSB)，由在地指揮家張詠佑老師於1995年成立，至今邁入第22 年。每年除了積極配合屏東縣政府文化處，辦理跨年晚會等各項音樂性活動，更年年主動籌劃辦理年度音樂會、管樂營及管樂嘉年華等，歷年來榮獲屏東縣政府與文化部多項獎項肯定，並擁有許多忠實樂迷。


▲屏東縣交響樂團於107年1月6日在屏東演藝廳首演，與指揮張詠佑及在地優秀音樂家一起來迎接2018新氣象。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

而寶島陽光再生能源股份有限公司，與天泰能源集團帶著過往在雲林地層下陷區開發的經驗，將在屏東進行地面型太陽能發電廠的設置，並由天泰能源進行開發與電廠維運，未來20年躉售收益，可為農民帶來長期穩定租金收入；秉持著綠能環保的企業精神與社會責任，兩家公司以具體行動贊助藝文活動，希望讓美妙音符在乾淨新鮮的空間裡跳躍，豐富屏東鄉親的心靈，共譜產業、居民、環境共榮的樂章。


▲屏東縣交響樂團於107年1月6日在屏東演藝廳首演，與指揮張詠佑及在地優秀音樂家一起來迎接2018新氣象。（圖／記者陳宗傑攝,2017.12.27）

屏東縣交響樂團的首演音樂會，結合高屏地區優秀音樂家及屏東室內合唱團、兒童合唱團，將為南部樂迷帶來屬於在地的新年音樂會！曲目安排有大小朋友都喜愛的「冰雪奇緣」精選組曲、台灣民謠組曲、新年經典曲目如小約翰．史特勞斯的蝙蝠序曲、「雷鳴與閃電」波卡等，歡迎樂迷闔家走進屏東縣最優的音樂殿堂，與指揮張詠佑老師及在地優秀音樂家一起來迎接2018新氣象。

關鍵字聯合管樂團交響樂團屏東演藝廳天泰能源太陽能發電
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