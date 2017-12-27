柯潔坦言食言：2018年4月對弈AI

（中央社台北27日電）一度宣布不願再與人工智慧對弈的中國棋王柯潔昨天在河北廊坊拿下個人世界第5冠。他受訪時提到，將在明年4月於福建福州舉行的2018世界人工智慧圍棋大賽上再次與圍棋AI交鋒。

柯潔今年5月在「中國烏鎮圍棋峰會」上，與谷歌（Goolge）的人工智慧（AI）系統AlphaGo「人機大戰」。柯潔比賽前一天就已在個人微博上表示，那將是他和人工智慧的最後比賽，以後只和人類對弈。

首屆新奧杯世界圍棋公開賽決賽昨天在河北廊坊結束，柯潔以3比2戰勝彭立堯奪冠，拿下人民幣220萬元（約新台幣1000萬元）冠軍獎金。