柯潔坦言食言：2018年4月對弈AI

（中央社台北27日電）一度宣布不願再與人工智慧對弈的中國棋王柯潔昨天在河北廊坊拿下個人世界第5冠。他受訪時提到，將在明年4月於福建福州舉行的2018世界人工智慧圍棋大賽上再次與圍棋AI交鋒。
柯潔今年5月在「中國烏鎮圍棋峰會」上，與谷歌（Goolge）的人工智慧（AI）系統AlphaGo「人機大戰」。柯潔比賽前一天就已在個人微博上表示，那將是他和人工智慧的最後比賽，以後只和人類對弈。
首屆新奧杯世界圍棋公開賽決賽昨天在河北廊坊結束，柯潔以3比2戰勝彭立堯奪冠，拿下人民幣220萬元（約新台幣1000萬元）冠軍獎金。
這是柯潔在2017年獲得的唯一世界大賽冠軍，也是個人生涯拿下的世界級第5冠；但他同時也成為奪得世界級第5冠時最年輕的圍棋手。
微信公眾號「量子位」今天引述柯潔26日賽後表示，自己將「食言」，明年4月會在福州舉行的第一屆「吳清源盃」世界女子圍棋賽暨2018世界人工智能圍棋大賽上，再度與人工智慧對決。
柯潔說：「還是很享受作為棋手去挑戰更高的對手，下棋是不斷挑戰自我的過程。不管是AI，還是人類棋手，都是很令人激動的。」
據報導，參加這次大賽的圍棋人工智慧系統，包括騰訊絕藝、日本的DeepZenGo、台灣的CGI等；之前宣布「退役」的AlphaGo確定不會出賽。
與柯潔對戰的則是中國大陸人工智慧公司「天壤智能」推出的「天壤圍棋」。這套人工智慧系統在2017年12月中旬舉辦的首屆世界智能圍棋公開賽拿下殿軍。1061227