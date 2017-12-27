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18歲稻農擊敗500前輩　全國稻米達人賽獲季軍

記者常似虎／新竹縣報導2017/12/27 18:10
▲全國最年輕的稻米達人、18歲的陳成禮（左四）接受新竹縣長邱鏡淳（右四）頒獎表揚。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.27）
▲全國最年輕的稻米達人、18歲的陳成禮（左四）接受新竹縣長邱鏡淳（右四）頒獎表揚。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.27）

新竹縣竹北稻米產銷班18歲稻農陳成禮，獲選參加2017臺灣稻米達人冠軍賽，自500位參賽農友中脫穎而出，贏得全國第3名的榮耀。縣長邱鏡淳今(27)日特別頒發「稻米達人」匾額，肯定他的優秀表現。

擊敗眾多稻農前輩的陳成禮雖然年輕，但是家學淵源不可小覷，一家三代都在種稻，祖父陳發生是2013全國十大經典好米得主，父親陳文熾2014全國名米產地冠軍賽冠軍得主；在祖父和父親的「真傳」下，陳成禮從小就選擇務農，因為最年輕的稻米達人發現「耕田也能賺錢」，立志往精緻農業方向精進，朝全國冠軍的目標努力


▲陳成禮(左二)有冠軍祖父、父親的經驗傳承，擊敗500位前輩，榮獲全國稻米達人賽季軍。（圖／記者常似虎翻攝 , 2017.12.27）

今年他初試啼聲，從家鄉農會辦的比賽開始，靠著田間經驗與技術的代代傳承，一路過關斬將比到全國賽，11月1日在「臺灣稻米達人冠軍賽」中，以桃園3號品種，從來自全國78位農友競賽中，奪下「臺灣好米組」季軍獎座，打響新竹縣好米名號讓國人認識，為農友辛勤努力的成果與竹縣稻米產業之榮耀。

新竹縣政府農業處表示，為提高國產稻米產業競爭力，以「品種、品質、品牌」三品及「安心、安全」二安策略，輔導農民精進栽培技術，提升產地知名度與良質米品牌形象；臺灣稻米達人冠軍賽，共有來自全國63個鄉鎮超過500位農友參賽，經鄉鎮競賽後，由78位農友獲角逐全國賽資格。

「臺灣稻米達人冠軍賽」所有參賽稻穀須先經農藥殘留檢驗合格後，始得參加後續評選。全國賽評選共分兩階段進行，第一階段由臺灣科技檢驗股份有限公司(以下簡稱SGS)進行外觀品質規格及粗蛋白質分析，藉以了解農民田間管理情形及外觀品質，評分占全國賽總成績之45%，依得分排序選出「臺灣好米組」及「臺灣有機米組」前10名進入第二階段。第二階段由學者、專家、餐飲業者及專業人士等組成評審團，依糙米飽滿度、光澤、均勻度評鑑與食味官能品評等項目進行公開評選，評分占全國賽總成績之55%。

關鍵字新竹縣邱鏡淳陳成禮桃園3號
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