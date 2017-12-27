18歲稻農擊敗500前輩　全國稻米達人賽獲季軍

新竹縣竹北稻米產銷班18歲稻農陳成禮，獲選參加2017臺灣稻米達人冠軍賽，自500位參賽農友中脫穎而出，贏得全國第3名的榮耀。縣長邱鏡淳今(27)日特別頒發「稻米達人」匾額，肯定他的優秀表現。

擊敗眾多稻農前輩的陳成禮雖然年輕，但是家學淵源不可小覷，一家三代都在種稻，祖父陳發生是2013全國十大經典好米得主，父親陳文熾2014全國名米產地冠軍賽冠軍得主；在祖父和父親的「真傳」下，陳成禮從小就選擇務農，因為最年輕的稻米達人發現「耕田也能賺錢」，立志往精緻農業方向精進，朝全國冠軍的目標努力