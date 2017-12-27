金城武樹生病了 樹醫生動外科手術

長榮航空今天下午發布新聞表示，「奉茶樹」經檢查後，整體健康狀況大致良好，2年前樹穴改善範圍內之根系生長非常健全，結實許多，但相較於其他茄苳雌株，有葉片較少的狀況。

（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣池上鄉名樹「金城武樹」，最近出現部分樹枝枯萎現象。樹醫生日前診斷，因土壤堅硬乾燥，影響生長，於是敲除部分水泥，剪掉枯樹枝及果實，希望金城武樹盡快恢復健康。

經樹醫生檢查，原因是根系向外生長後，遇到外圍土壤較堅硬乾燥，限制生長空間。樹醫生建議拓寬樹穴範圍，填入鬆軟且富含有機質的改良土壤並注入大量水分進行改善，同時也進行枯枝修剪。

長榮航空新聞稿表示，山下得男建議日後維護管理方式，於乾季水分較少或天氣酷熱時，定時澆水養護，每個月2次大量且緩慢的澆水，日後枝葉繁茂時也應於颱風季加強固定，期待奉茶樹能盡早恢復枝葉繁茂的榮景。

長榮航空新聞稿指出，台東池上「奉茶樹」已成當地熱門景點，遊客眾多，呼籲旅客共同愛護池上這塊土地，長榮航空持續贊助於樹下為遊客「奉茶」，希望透過這樣的方式，提醒遊客共同愛護奉茶樹，一起推廣正確旅行的概念。

台東縣政府觀光旅遊處長江慧卿表示，山下得男幫金城武樹年度健康檢查，金城武樹有缺水乾枯情況，主要是因為根系沒有足夠生長空間、泥土過硬，造成枯葉、大量結果，透過敲除部分水泥、剪掉果實等治療，希望盡快恢復健康。1061227