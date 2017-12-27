藍委要求收回出包月曆 中市府：可更換

（中央社記者蘇木春台中27日電）台中市政府發送明年度月曆，有民眾發現部分頁數重複、缺頁，立委盧秀燕認為市府在監督、驗收上有問題，要求台中市政府回收處理；市府農業局表示，民眾可攜錯誤的月曆來更換。

台中市政府今天發布新聞稿表示，台中市農業局委託后里農會印製3萬本水果月曆，其中一批約300本，因廠商手工裝訂錯誤，導致有月份消失的狀況，后里區農會依據契約向廠商扣款，民眾也可攜錯誤的月曆到市府更換。

台中市政府印製明年度月曆，內容卻多印2個9月、少印11月。中國國民黨籍立法委員盧秀燕27日召開記者會，表示出錯的月曆數量還不少，每一份月曆都是民脂民膏，「中央政府因為護照事件螺絲掉滿地，台中市長林佳龍帶領的市政府螺絲也掉滿地」。