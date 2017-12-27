憂半導體整併風？　蔡力行：掌握關鍵技術避免被邊緣化

日前市場傳出博通有意砸下逾千億美元併購高通，引發半導體界熱議。而聯發科共同執行長蔡力行今（27）日針對半導體整併也提出看法，他表示產業整併是一定會發生的，不需害怕或高興，不過這也表示公司一定要掌握關鍵技術及核心價值，才能避免被邊緣化，或讓整體價值降低。
聯發科共同執行長蔡力行今日在年終記者會上指出，目前公司改善計畫短期已有成效，對中長期目標成長有信心，強調公司將以獨特的市場地位、掌握關鍵技術的優勢，以及多元化產品及市場布局，發揮集團綜效堅實競爭力。未來看好5G、智聯網AIoT與AI，將持續深耕尋找商機，並為自己與經營團隊在他上任後半年的表現打了90分的高分。
不過針對日前市場傳出博通有意砸下逾千億美元併購高通，蔡力行表示聯發科有獨特的市場定位，也掌握關鍵技術，企業整併一定會發生，但公司不會特別害怕或高興，強調企業要有自己的根基，一家企業唯有掌握關鍵技術及核心價值，才能免於被邊緣化以及避免整體價值下降。
關於明（2018）年手機市場，聯發科指出市場將是平穩格局，因為大陸內需成長趨緩，換機時間變長，不過新興市場還是會繼續成長，因此整體來看保持審慎樂觀的態度，而公司也將持續精進技術與核心價值來提升競爭力。
由於聯發科與台積電向來關係良好，聯發科也說明年手機在7奈米製程上將不缺席，目前已有3個7奈米晶片產品在設計中。聯發科總經理陳冠州表示，相較於討論製程，聯發科更在乎客戶對於產品的需求，更勝於技術上的競爭，公司將透過行動裝置，最大化人工智慧的價值。