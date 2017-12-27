憂半導體整併風？　蔡力行：掌握關鍵技術避免被邊緣化

日前市場傳出博通有意砸下逾千億美元併購高通，引發半導體界熱議。而聯發科共同執行長蔡力行今（27）日針對半導體整併也提出看法，他表示產業整併是一定會發生的，不需害怕或高興，不過這也表示公司一定要掌握關鍵技術及核心價值，才能避免被邊緣化，或讓整體價值降低。

聯發科共同執行長蔡力行今日在年終記者會上指出，目前公司改善計畫短期已有成效，對中長期目標成長有信心，強調公司將以獨特的市場地位、掌握關鍵技術的優勢，以及多元化產品及市場布局，發揮集團綜效堅實競爭力。未來看好5G、智聯網AIoT與AI，將持續深耕尋找商機，並為自己與經營團隊在他上任後半年的表現打了90分的高分。