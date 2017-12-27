第2季已觸底　房仲看好2018成交量有望挑戰30萬棟

中信房屋副總經理劉天仁27日表示，房市在今（2017）年第2季已經觸底，交易量比去年來得多，顯示已逐漸擺脫谷底的低迷氣氛，狗年房市應會比今年「旺」，2018年交易量可望成長5-10%，買賣移轉棟數預估在27.9萬戶到29.3萬戶，有機會挑戰30萬棟。
中信房屋27日公布2017年第4季宅指數，民眾的經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數均較上季增加，不動產也已連續5季超越現金，穩坐抗跌保值第一名。
調查顯示，「2年內有購屋計畫」的受訪者較上季增加4.7個百分點，預計購屋價位也較上季的952萬元增加，來到1001萬元，預計自備款金額平均為403萬元，也較上季的370萬元增加，其中，台北市的預計購屋價位來到1577萬元，較上季大增了206萬元。
劉天仁表示，宅指數的調查顯示，在政經情勢動盪的狀況下，民眾仍然認可不動產是抗跌保值的首選，並且對增加購屋預算及自備款有心理準備，同時，2年內有購屋計畫的比例也增加，且買賣移轉棟數的表現也遠比去年好，再加上2018年底有縣市長選舉，預期將有活絡地方發展與產業的利多出爐，2018房市可預見「春燕來了」。
劉天仁指出，2017年1至11月的買賣移轉棟數為24萬955戶， 12月預估為2萬5320戶，加總之後，已經超過2016年全年的24.5萬戶，房市第2季已觸底明確，這些數據都在說明房市已逐漸擺脫谷底的低迷氣氛，但仍需要一段時間的盤整才能完成築底，推估在2018年有機會挑戰30萬棟，2018年的房地產市場仍是量增、價疲的局面。
台經院景氣預測中心主任孫明德則指出，明年房市有好的消息也有壞的消息，內需會因為加薪，不管是軍公教或基本工資調漲，或是今年獲利好而加薪，都有利於房地產市場熱絡，大家的購屋意願會比較高，但美國已經開始升息，將會帶動全世界資金的流動，資金成本會提高，這對房地產是不利的因素，因此明年可說是好壞參半的一年。