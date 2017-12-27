第2季已觸底　房仲看好2018成交量有望挑戰30萬棟

中信房屋副總經理劉天仁27日表示，房市在今（2017）年第2季已經觸底，交易量比去年來得多，顯示已逐漸擺脫谷底的低迷氣氛，狗年房市應會比今年「旺」，2018年交易量可望成長5-10%，買賣移轉棟數預估在27.9萬戶到29.3萬戶，有機會挑戰30萬棟。

中信房屋27日公布2017年第4季宅指數，民眾的經濟感受綜合指數與購屋意願綜合指數均較上季增加，不動產也已連續5季超越現金，穩坐抗跌保值第一名。

調查顯示，「2年內有購屋計畫」的受訪者較上季增加4.7個百分點，預計購屋價位也較上季的952萬元增加，來到1001萬元，預計自備款金額平均為403萬元，也較上季的370萬元增加，其中，台北市的預計購屋價位來到1577萬元，較上季大增了206萬元。