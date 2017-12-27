台中市推「即刻救援王」桌遊　保護兒少認識高風險家庭

「即刻救援王」桌上遊戲發表會，副市長林依瑩、社會局長呂建德、市議員蔡雅玲、翁美春、陳成添及陳政顯等人均到場共襄盛舉，由東勢區明正國小學生一起示範「即刻救援王」桌遊的玩法。就讀6年級的盧彥丞說，從遊戲中學到，原來高風險家庭的小朋友，可以透過大樓管理員、老師、警察、醫生、社工及鄰里長向外界求助。

台中市政府社會局，今(27)日在市政大樓發表全國首創的桌上遊戲「即刻救援王」，融入兒童及少年高風險指標，透過寓教於樂的方式，同時增進社會大眾對高風險家庭的認識及關懷意識，未來這款桌遊將先免費提供一套給全市國小，並同步舉辦學校老師的教育訓練，提升兒少自我保護力。

林依瑩表示，兒少高風險家庭的關懷輔導很重要，也需社會大眾的關心，因為以往觀念可能會認為別人家庭吵架、打罵，屬於家務事不用去管，卻也因而產生不少不幸的事件，常常看到許多孩子，甚至是嬰兒，由於家庭環境關係，導致兒少受虐事件，如果週遭人員多一份的警覺與關心，可能就可以避免。



▲中市府社會局研發全國首創的桌上遊戲「即刻救援王」，融入兒童及少年高風險指標。（圖／記者柳榮俊攝 , 2017.12.27）

這次社會局研發「即刻救援王」這套老少皆宜的桌上遊戲，融入兒童及少年高風險指標，讓大家可以透過台灣最流行的桌遊遊戲中，瞭解什麼是兒少高風險家庭，如何伸出援手提供協助，通報「113」婦幼保護專線，有時甚至可以救了一條人命，而孩子們則可以學習如果家庭危機發生時應如何求助，提升兒少自我保護力。

社會局長呂建德表示，台灣高風險家庭數量有增加的趨勢，市府這次研發全國首創這款寓教於樂的桌遊，讓小朋友從遊戲過程中，瞭解包括照顧者吸毒、酗酒、父母突然失業、隔代教養等高風險因素，也讓大家瞭解不同通報管道，協助面臨風險的家庭度過難關。未來也可以結合「愛鄰守護隊」，提早進行防範，從剛剛遊戲中，也發現小朋友都能很快地學習到相關資訊，目前先規劃發給全市國小1套「即刻救援王」桌遊，並將辦理教育訓練，教導學校老師遊戲方式，另明年也會再開發適合國中學童的遊戲。

社會局表示，「兒童及少年高風險家庭關懷輔導處遇服務計畫」推動已逾十年，然而，兒童及少年高風險家庭通報案件量卻逐年上升，自103年2,233案，105年提高至2,540案，106年直至11月底則已受理2,353案，其中，多數案件伴隨父母失業、經濟陷困、疏忽照顧、照顧者吸毒酗酒、婚姻關係不穩定等危機，造成兒少遭受到不當照顧。