智慧型台灣燈會企業燈區新視覺　探訪未來展現蓬勃競爭力

嘉義縣政府承辦2018台灣燈會，規畫南、北燈區共8大主題燈區，面積廣達50公頃，跳脫傳統，以高科技搭配花燈，並以「水陸空」結合藝術、地景來呈現，將是一場展現嘉義縣在地新價值、創新能量、突破傳統與結合科技的「智慧型」國際型燈會。其中「企業燈區」有超過25間企業共襄盛舉，藉由自行設計、施作燈組及光環境，將帶給觀眾耳目一新的感受。
企業燈區融入科技、機械、藝術、在地四大元素進行規畫，一步入會場就有經濟部工業局科技機器人結合煥彩流時光廊歡迎賞燈嘉賓，帶領著大家進入未來世界的幻想空間。而上銀科技與勤堃機械將精密的機械手臂結合燈光秀，展現精密機械的靈活與生命力，演出一場絢麗、充滿科技感的表演。和大工業、程泰機械、亞崴電機、慶鴻機電，也將一同展示台灣工業的實力與前瞻性。
台灣速力、路得寶、嘉義縣建築師公會也在燈區內共同參展，展出燈組表達企業對台灣生態環境共存共榮的景象，也意謂嘉義縣近年來配合中央政策及全球環保意識潮流推動綠色產業發展的成果顯著。提供充滿藝術燈組的佳誠建設、聯邦銀行、九太科技更為光彩絢爛的企業燈區增添些許文藝的氣息。
每年都出席臺灣燈會的「全勤獎」，大同公司、台灣日立及台灣菸酒也全力支持燈會活動，台灣菸酒還特別搭設台啤體驗館，讓大家賞燈之餘也可以享用美食。除此之外，包含科定企業、佐登妮絲、台灣佳能、老楊食品、台灣之星、佳凌科技、比菲多、中穎實業、台灣日邦、夆典科技、麗明營造、威信工程等多間企業都將在企業燈區攜手合作來充分展現企業形象與創新設計，也藉此行銷嘉義、點亮嘉義。