智慧型台灣燈會企業燈區新視覺　探訪未來展現蓬勃競爭力

嘉義縣政府承辦2018台灣燈會，規畫南、北燈區共8大主題燈區，面積廣達50公頃，跳脫傳統，以高科技搭配花燈，並以「水陸空」結合藝術、地景來呈現，將是一場展現嘉義縣在地新價值、創新能量、突破傳統與結合科技的「智慧型」國際型燈會。其中「企業燈區」有超過25間企業共襄盛舉，藉由自行設計、施作燈組及光環境，將帶給觀眾耳目一新的感受。

企業燈區融入科技、機械、藝術、在地四大元素進行規畫，一步入會場就有經濟部工業局科技機器人結合煥彩流時光廊歡迎賞燈嘉賓，帶領著大家進入未來世界的幻想空間。而上銀科技與勤堃機械將精密的機械手臂結合燈光秀，展現精密機械的靈活與生命力，演出一場絢麗、充滿科技感的表演。和大工業、程泰機械、亞崴電機、慶鴻機電，也將一同展示台灣工業的實力與前瞻性。