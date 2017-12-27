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成大醫院外傷科創新突破　嚴重胸部鈍傷手術介入成效佳

記者黃文博／台南報導2017/12/27 18:25
▲成大醫院外傷科主任顏亦廷醫師表示，胸部鈍傷輕者造成疼痛，嚴重者導致呼吸衰竭。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.27）
▲成大醫院外傷科主任顏亦廷醫師表示，胸部鈍傷輕者造成疼痛，嚴重者導致呼吸衰竭。 （圖／記者黃文博翻攝，2017.12.27）

成大醫院2010年成立外傷科與外傷團隊，針對胸部鈍傷的處置不斷進步，對於嚴重肺部鈍傷撕裂傷患者，採手術方式積極搶救，避免呼吸狀況進一步惡化，影響其他器官系統功能與手術治療時機；針對多重肋骨骨折患者，亦積極以手術固定，有效減輕疼痛，改善患者呼吸，早日脫離呼吸器並回復日常生活。

成大醫院外傷科主任顏亦廷醫師表示，胸部鈍傷輕者造成疼痛，嚴重者導致呼吸衰竭，甚至死亡，而傳統治療方式以呼吸器支持為主，若持續惡化則須使用葉克膜維生系統。

顏亦廷表示，重大外傷患者胸部鈍傷的嚴重程度，更常影響其他器官系統處理的時機；因此，及時診斷與處置，不但影響患者存活，也影響日後生活功能與品質。

自2010年成立外傷科後，成大醫院開始對侷限型之肺鈍傷撕裂傷改採手術介入，至2017年，共完成30例緊急肺葉切除手術，多能於30分鐘內進開刀房，2小時內完成肺葉切除手術。

多重肋骨骨折也是重大外傷患者常見的問題，傳統治療為給予止痛藥物，若呼吸衰竭則以呼吸器長期維持。顏亦廷說，近年來成大醫院外傷科嘗試手術介入治療，以胸腔鏡輔助之微創方式，引流血胸，固定肋骨骨折，有效止痛並改善呼吸功能；2010年以來，共幫助54患者完成肋骨骨折固定復位手術，術前使用呼吸器患者可約於術後2天拔管，術後約5天轉出加護病房。

顏亦廷表示，成大醫院外傷科成軍至今，藉由不斷檢討回饋，外傷醫療搭配多科整合照護，除致力於改善患者存活外，並著眼生活功能與生活品質的改善恢復，希望能照顧好大台南的外傷患者。

關鍵字成大醫院顏亦廷胸部鈍傷多科整合照護
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