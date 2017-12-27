勞工新法寶　「新北違法雇主熱度圖」逼慣老闆現形

還在擔心自己在職場上遇人不淑嗎？聰明的你只需要一張地圖，即可化身為名偵探柯南，再雷的慣老闆，也逃不過你的法眼！

新北市政府勞工局推出「違法雇主熱度圖」，地圖依據102至106年度勞動檢查的結果加以繪製，可看出違法事業單位分布的情形，顏色愈深的區塊，代表該地區違反勞動法令的公司家數愈多。勞工局表示，這張地圖堪比慣老闆的破解秘笈，目的要讓勞工「求職不踩雷」。

勞工局利用5年的勞動檢查成果，將約7,000筆違反勞基法、性平法及職安法的事業單位，依登記的地址繪製出「新北市違法雇主熱度圖」，並以顏色的深淺，區分違法雇主的分布密度；顏色愈深的區塊，代表該地區違反勞動法令的公司家數愈多，在中和及新莊區特定地域呈現赭紅色塊，代表慣老闆分布較為密集。