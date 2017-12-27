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中央社

杜特蒂年終報告 標榜掃毒成果

中央社2017/12/27 17:59
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）菲律賓總統府馬拉坎南宮在年終報告中，標榜總統杜特蒂上任以來的掃毒成果，包括擊斃數千名可疑嫌犯。

馬拉坎南宮昨天發布2017年終報告指出，杜特蒂（Rodrigo Duterte）政府的重要成就包括推動安和樂利的平台，為菲人打造安全舒適的生活環境等政績。

有關掃毒部分，報告列舉數字指從2016年7月1日至今年11月27日，執法人員在7萬9193場掃毒行動中，共擊斃3967名涉毒分子，逮捕11萬8287人。

此外，總計有1萬6355件死亡案件疑與毒品有關，這些案件可能包括毒嫌遭不明人士私下法外處決，人權組織懷疑當中許多是警察所為。

報告指出，執法機構期間沒收價值達189億2000萬披索（約新台幣124億6260萬元）的毒品及製毒工具。

2016年7月1日到今年7月26日間，共有130萬8078名毒嫌自首，1萬4046人接受政府的技能訓練，以謀求新生。

年終報告還引述菲律賓衛生部數據，今年1至9月，有1萬6103名吸毒者尋求戒毒，其中2236人已完成勒戒程序。

掃毒是杜特蒂2016年的競選主軸之一，他當選後雷厲風行執行，但血腥過程被人權組織及歐美國家譴責，特別是發生多起青少年疑遭錯殺事件之後。

雖然如此，菲國今年第3季兩項民調顯示，超過7成菲國民眾滿意或支持杜特蒂的掃毒行動。

杜特蒂競選時稱在3至6個月內解決毒品問題，但後來指毒品過於氾濫，可能要掃到6年任期結束。人權組織擔心，這意味會有更多人因掃毒行動而喪生。1061227

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