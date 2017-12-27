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中央社

利他助人不遺餘力 新住民生一圓大學夢

中央社2017/12/27 18:05
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市光啟高中普通科學生姚道順，今年報考台灣大學希望入學學士班，順利錄取工商管理學系科技管理組，一圓升學夢的他表示，將朝管理職務發展，並繼續擔任志工幫助更多人。

姚道順今天受訪表示，出生於菲律賓的他，小學二年級跟隨父母親輾轉來台，雖然家境並不寬裕，但為了認識更多朋友，同時透過自己微薄的力量幫助他人，小學三年級起他就在南崁教會擔任免費國小課輔志工。

姚道順表示，國中畢業後為分擔家計選擇高職電商科就讀，不過考量到未來升學管道及發展，在與父母討論後，他毅然決然的轉學至光啟高中普通科，期望透過學校「精緻化」與「統包式」教學方法及輔導，一圓自己的升學夢。

他說，自己從小就喜歡研究，透過學校提供的指導、設備及資金贊助，常常與同學擬定題目參加各種科展，更拿下桃竹苗區特優獎牌及全國佳作肯定，這些付出更讓自己獲得台灣大學的青睞，順利錄取工商管理學系科技管理組，未來則朝向管理職務發展。

光啟高中董事長黃東榮代表光啟文教基金會致贈新台幣5萬元獎學金給姚道順，黃東榮說，目前台灣升大學管道豐富多元，學校透過小班教學和導師群協助輔導，更能照顧到每位同學的升學發展，姚道順在學期間無論校內外參賽獲獎、熱心公益事務，在學業品性都深獲師長讚許，也是光啟高中學生們的最佳典範。1061227

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