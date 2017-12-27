利他助人不遺餘力 新住民生一圓大學夢

（中央社記者吳睿騏桃園27日電）桃園市光啟高中普通科學生姚道順，今年報考台灣大學希望入學學士班，順利錄取工商管理學系科技管理組，一圓升學夢的他表示，將朝管理職務發展，並繼續擔任志工幫助更多人。

姚道順今天受訪表示，出生於菲律賓的他，小學二年級跟隨父母親輾轉來台，雖然家境並不寬裕，但為了認識更多朋友，同時透過自己微薄的力量幫助他人，小學三年級起他就在南崁教會擔任免費國小課輔志工。

姚道順表示，國中畢業後為分擔家計選擇高職電商科就讀，不過考量到未來升學管道及發展，在與父母討論後，他毅然決然的轉學至光啟高中普通科，期望透過學校「精緻化」與「統包式」教學方法及輔導，一圓自己的升學夢。