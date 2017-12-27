玉山11座山屋放加壓艙 高山症救命利器

台灣野外地區緊急救護協會副理事長、醫師王士豪指出，平均每3名登高山民眾，就有1人發生高山症，當中最嚴重，是發生率約1%的高海拔腦水腫或肺水腫，嚴重者發病後12小時內就可能死亡，若未及時下撤，死亡率達到100%。

處理高山症最好方法是下降高度，但若因天氣或地形無法迅速下撤，恐產生致命危機，因此台灣野外地區緊急救護協會捐贈11組攜帶式加壓艙給玉山國家公園管理處，放置玉山園區各山屋，讓高山症患者模擬下降海拔高度環境，爭取救命時間，降低症狀惡化致死風險。

（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）玉山國家公園管理處獲贈11組攜帶式加壓艙，園區5座山屋已放置，另6座山屋明年春季完成建置，加壓艙可模擬下降海拔高度環境，是高山症緊急處置利器。

玉山國家公園管理處長曾偉宏今天說，若能正確使用加壓艙設備，利用加壓艙內增加的壓力，達到海拔下降效果，舒緩患者症狀，或使患者恢復能步行下山，可降低高山症死亡機率，也減少高山空中救援危險。

曾偉宏表示，加壓艙重量約8公斤，不需電力，只需腳踩加壓幫浦，操作時注意地面是否有異物，避免受石頭或尖銳物體損壞；加壓艙內可放高度計、保暖毯、水、尿袋，並注意患者意識及身體變化，使用10分鐘能讓壓力等同高度下降1500公尺，快速舒緩高山症不適，爭取更多下山時間，也減少直升機救援次數。

曾偉宏說，園區已完成加壓艙安置山屋有玉山主峰線的排雲山莊、圓峰山屋，南二段的拉庫音溪山屋、轆轆谷山屋、塔芬谷山屋，明年規劃放置為南二段中央金礦山屋、大水窟山屋、白洋金礦山屋、馬博橫斷線的馬博山屋、馬利加南山屋、馬布谷山屋，預計春季完成。

玉管處提醒，攀登高山宜採漸進爬升，讓身體有足夠時間適應高度變化，在海拔2500公尺以上山區出現頭暈、疲憊虛弱、噁心嘔吐、腸胃道症狀，都應優先視為高山症早期症狀，若在同一海拔休息後，症狀未緩解或更惡化，應立刻下山，勿輕忽致命危機。1061227