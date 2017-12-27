安永：4大原因衝擊 台股IPO市場趨緩

安永聯合會計事務所審計服務部營運長涂嘉玲表示，政府目前因應企業營運模式，研擬彈性多元上市條件，產業類別重新劃分，增加電商類股，而相關主管機關持續與券商加強宣導、舉辦說明會，提升市場熟悉度，明年將祭出此三招增加 IPO 數量。

根據《安永全球首次公開募股 (IPO) 市場調查報告：2017 年回顧及 2018 年展望》，統計至 12 月 26 日止，台灣僅 37 家企業上市、上櫃，籌資額 138 億元，家數和籌資金額都較去年下滑。安永認為，衝擊今年上市櫃家數的原因，包括缺乏大型績優股 IPO 籌資、掛牌制度缺少彈性方案、台商選擇掛牌不以台股為優先，以及海外台商考慮讓子公司直接在當地掛牌等。

根據安永統計，今年來全球 IPO 共 1624 件，籌資 1888 億美元，件數較去年成長 49%，籌資額成長 40%，創今年海嘯以來新高。

反觀台灣，今年僅 37 家企業上市、上櫃，較去年減少 20 家，而上市櫃產業多集中於科技業 (12 家)、工業 (9 家) 及生技醫療業 (8 家)，籌資額則以生技醫療業投資 52.21 億元最高，科技業 32.07 億元排名第二。

涂嘉玲分析，台灣 IPO 產業主要以科技業及生技醫療業為主，科技相關產業的利多，在於人工智慧 (AI) 的運用將滲透各產業，例如無人機、機器人、工廠應用等，逐漸改變金融及商業模式與醫療照護；另外，持續推展 5G 發展，物聯網市場的應用服務也可望加速。

生技醫療業部分，涂嘉玲指出，政府大力扶持產業發展，鼓勵產學開發新藥、研發高階醫材及新專利，加上美國新藥核准加速，中國大陸也進行醫療改革，大環境發展有利產業繁榮。

此外，儘管 2017 年上市、上櫃企業家數不甚理想，興櫃仍有不錯表現，共有 53 家掛牌，登錄興櫃公司 40% 為科技業，28% 為生技醫療業，文化創意產業及工業也各占有 9%。

安永表示，近年不斷萌芽的各式新創企業，為台灣產業環境注入一股活水，新創產業是未來值得觀察的新興產業。