杜特蒂上任至今 26名台人涉毒被捕

（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）菲律賓總統杜特蒂上任後雷厲風行掃毒，根據菲國緝毒署與法務部調查局的資料，期間有26名台灣人因涉毒在菲國被捕，其中多數是吸毒者，而非毒販或製毒者。

資料顯示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2016年6月30日上任至同年底，計有18名台人因涉毒被捕；今年1月1日至12月2日，再有8名台人因涉毒被捕。

被捕台人中，多數是在菲國執法人員掃蕩可疑詐騙集團或網上博奕據點時，發現持有毒品，但其中也有5人疑為毒販或製毒者。

台灣籍人士在菲因涉毒被捕，菲國媒體常大肆報導，影響台灣的形象，杜特蒂9月曾指台灣是菲國毒品的來源國之一。