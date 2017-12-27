杜特蒂上任至今 26名台人涉毒被捕

（中央社記者林行健馬尼拉27日專電）菲律賓總統杜特蒂上任後雷厲風行掃毒，根據菲國緝毒署與法務部調查局的資料，期間有26名台灣人因涉毒在菲國被捕，其中多數是吸毒者，而非毒販或製毒者。
資料顯示，杜特蒂（Rodrigo Duterte）於2016年6月30日上任至同年底，計有18名台人因涉毒被捕；今年1月1日至12月2日，再有8名台人因涉毒被捕。
被捕台人中，多數是在菲國執法人員掃蕩可疑詐騙集團或網上博奕據點時，發現持有毒品，但其中也有5人疑為毒販或製毒者。
台灣籍人士在菲因涉毒被捕，菲國媒體常大肆報導，影響台灣的形象，杜特蒂9月曾指台灣是菲國毒品的來源國之一。
中華民國駐菲代表處對此援引法務部調查局數據，向菲國相關部門交涉，強調台灣並非毒品輸出國。馬拉坎南宮澄清，杜特蒂相關發言並非針對特定政府，並把箭頭轉向台灣與香港的幫派組織。
菲律賓緝毒署數據顯示，2011至2015年間，菲方共逮捕6萬1303名涉毒人士，其中只有24名台人，佔0.04%。
另據中華民國駐菲代表處資料，1996年迄今，計有64名台人因涉毒在菲入獄或服刑，其中3人死亡，另一人已返台。
菲國毒品價格優於台灣，加上地理位置、語言及菲國販毒結構，吸引不肖人士鋌而走險。資料顯示，菲國安非他命每公斤約為500萬披索（約新台幣329萬元），是台灣的10倍，需求量極大。
台灣與菲律賓已簽署「反毒合作瞭解備忘錄」及「共同打擊跨國犯罪瞭解備忘錄」，在菲派駐調查局、刑事局、移民署及海巡署人員，雙方反毒合作密切。
近3年來，透過台菲雙邊合作管道及機制，菲方因而破獲12起重要案件，並以調查局提供情資為大宗，查扣安非他命成品約1000多公斤、半成品及原料約8000公斤及多處製毒廠與轉運站，市值超過新台幣20億元。1061227