許育修走過低潮 獲最佳新秀運動員

（中央社記者李晉緯台北27日電）今年體育運動精英獎「最佳新秀運動員獎」得主許育修，受阿嬤「啟蒙」走上網球路，在媽媽的相伴下，走過體能撞牆、病痛纏身等低潮，今年一舉獲得3座大滿貫的青少年男雙冠軍。

許育修今年一舉拿下澳網、溫網、美網3座大滿貫青少年冠軍，他在獲獎後表示，「第一個感謝的是媽媽，因為她每天帶我去訓練、幫我穿線，打理一切大小事。」

來自單親家庭的許育修，家境並不富裕，為了能有足夠經費征戰國內外大小賽事，以「能省則省」為原則，媽媽江采蓉因此學了按摩、穿線等專業技能，為的就是幫助許育修拿下更好的成績。