陸執法人員將在香港高鐵站劃地執法

（中央社記者張謙香港27日電）中國大陸人大常委會今天通過廣深港高速鐵路香港站實施「一地兩檢」的安排，這意味著大陸執法人員將會在香港站劃地執法。
官方香港電台報導，大陸全國人民代表大會常務委員會下午批准了有關合作安排的決定草案。
另據無線電視的報導，人大副祕書長李飛在北京的記者會上說，有關合作安排符合大陸憲法和基本法的規定。
香港和廣東當局上月簽定廣深港高鐵的「一地兩檢」通關安排，容許大陸執法人員在香港高鐵站限定範圍內執法。
這項安排全稱「內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施『一地兩檢』的合作安排」，但仍需要人大常委會批准。
接下來，港府將會展開本地立法工作，以便廣深港高鐵香港段於2018年第三季通車時，可在港實施「一地兩檢」。
根據這項安排，在高鐵香港段通車時，位於西九龍的香港總部除了設立香港通關口岸外，還有大陸通關口岸。
香港口岸由香港特區依法設立和管轄，大陸口岸則是大陸當局根據合作安排和大陸法律設立和管轄，大陸方面將會派遣海關和公安人員等在管轄區內執法。
廣深港高鐵廣深段早已通車，只剩下香港段尚未開通；未來全線通車後，由香港到廣州的行車時間將由目前約2小時縮短至48分鐘。
香港泛民主派一直反對「一地兩檢」，認為讓大陸方面在西九龍總部執法是「破壞一國兩制」。
香港當局則認為，「一地兩檢」在英法、美加之間已有前例。此外，不採取「一地兩檢」將難以發揮高鐵的效益。1061227