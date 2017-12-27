陸執法人員將在香港高鐵站劃地執法

（中央社記者張謙香港27日電）中國大陸人大常委會今天通過廣深港高速鐵路香港站實施「一地兩檢」的安排，這意味著大陸執法人員將會在香港站劃地執法。

官方香港電台報導，大陸全國人民代表大會常務委員會下午批准了有關合作安排的決定草案。

另據無線電視的報導，人大副祕書長李飛在北京的記者會上說，有關合作安排符合大陸憲法和基本法的規定。

香港和廣東當局上月簽定廣深港高鐵的「一地兩檢」通關安排，容許大陸執法人員在香港高鐵站限定範圍內執法。

這項安排全稱「內地與香港特別行政區關於在廣深港高鐵西九龍站設立口岸實施『一地兩檢』的合作安排」，但仍需要人大常委會批准。