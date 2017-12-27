中國船隻走私助北韓 北京稱無確鑿證據

中國外交部下午舉行例行記者會。被問到中國政府是否知情，華春瑩表示「不掌握相關情況」，並反問相關媒體是否確切掌握這些船隻是在聯合國安全理事會制裁名單之列。

日本讀賣新聞報導，多名日本、美國、南韓官員透露，北韓利用公海走私方式進口所需物資。包括中國籍船隻在內的外國船隻將油品等貨物運到公海，交給北韓船隻，再由北韓船隻把貨物運上岸。

（中央社記者尹俊傑北京27日電）聯合國加強制裁北韓之際，傳出中國船隻在公海走私油品給北韓。中國外交部發言人華春瑩今天重申，中國嚴格執行聯合國安理會規定，並說無確鑿證據指相關船隻違反安理會決議。

華春瑩說：「我也不知道在其他國家，比如說在你的國家、在報導這個事情的媒體的國家，他們能不能確保百分之百地做到有令必行、有禁必止，沒有任何一起違反（聯合國安理會決議）的個案發生。」

她重申，中國政府「全面、嚴格、認真地」執行聯合國安理會有關規定。「如果有確鑿證據表明，中方有人從事了違反安理會決議的行為，我們一定會依法依規做出嚴肅處理，而且發現一起，處理一起。」

華春瑩還「建議有關媒體和人士」，不要把眼睛「老是盯著中方的某隻船」，也應該監督自己的政府，是全面完整地執行安理會相關決議，還是「有選擇性地」執行決議。

她說：「我們希望安理會相關決議的執行是全面和完整的。既要採取制裁措施來遏制朝鮮（北韓）發展核導（核武與飛彈）的進程，同時也要採取更加積極和建設性的努力，把半島的局勢從緊張失控的邊緣拉回到通過對話談判、和平解決的軌道上來。」

北韓11月底再次試射洲際彈道飛彈後，聯合國安理會美東時間22日一致通過由美國起草的第2397號決議，對輸往北韓的精煉石油產品和原油設定更嚴格的上限，並要求24個月內遣返北韓海外勞工。

這是2006年以來，聯合國安理會第10次通過針對北韓開發核武與飛彈的制裁決議。1061227