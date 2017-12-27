最賺錢的百貨股來了 凱羿-KY預計1/11上市 承

即將上市的百貨類股凱羿 - KY(2939-TW) 初次上市普通股股票承銷案，採競價拍賣作業於今 (27) 日完成開標，全數競拍成功，得標均價 187.54 元，凱羿也將於 12 月 29 日至 2018 年 1 月 3 日辦理公開申購，申購張數為 724 張，並於 1 月 5 日公開抽籤，每股承銷價為 156 元，預計於 1 月 11 日掛牌上市，將是最賺錢的百貨股。

凱羿此次辦理上市前公開承銷現金增資發行新股 4025 張，其中 2898 張採競價拍賣圓滿完成，此次投標情形相當踴躍，合格件共 1195 筆，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，得標共 294 筆，最低得標價為 181.70 元，最高得標價為 200.00 元，各得標單的價格和其數量加權平均價格為 187.54 元，高於最低競價拍賣承銷價格的 1.44 倍。