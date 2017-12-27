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經營權大戰影響訂單？榮剛：客戶風險考量恐轉單

鉅亨網2017/12/27 18:23
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特殊鋼材廠榮剛 (5009-TW) 爆出經營權問題，公司今 (27) 日表示，國際一流系統大廠在供應鏈建構上，都有其長遠的策略及要求，一旦公司關鍵領導人出現異動，新的經營者無法客戶絕對信賴下，基於營運風險的考量，訂單恐有大幅度移轉。

目前佔有榮剛 4 席董事的台灣鋼鐵，在今年 6 月重新改選才進入董事會，但卻擬解任榮剛董事長陳興時，台灣鋼鐵指稱，提出解任的理由包括：陳興時在今年 3 月主導通過其所擔任的董事長經理人職務，可領取高達 120 個月的退職福利，遠高於勞基法規定的 45 個月，以及今年 5 月榮剛以低於淨值的價格，出售重要子公司金耘鋼鐵的持股出售給陳興時。

因此榮剛獨立董事陳發熹日前要求召開股東臨時會，預計將在明年1月23日舉行，主要的議案為兩類，一是全面改選董事，但若未能全面改選，則將投票解任董事長陳興時在內的6名董事及2名獨立董事，使得榮剛與台灣鋼鐵的經營權大戰愈演愈烈。

對於經營權問題，榮剛今天舉行記者會表示，國際客戶對於供應商的穩定度相當重視，尤其在現在的競爭環境下，客戶訂單頂多只給 2 家供應商，而公司在董事長陳興時所帶領的技術經營團隊長期努力下，方能取得國際系統大廠的認證，才順利打入供應鏈。

榮剛總經理張世豐也透露，上週奇異公司帶著日商社長來拜訪，原本是要了解如何擴大國際合作與結盟等，不過客戶也相當關心近期在市場上聽到的經營權爭議。一旦公司關鍵領導人出現異動，新的經營者無法客戶絕對信賴下，基於營運風險的考量，訂單恐有大幅度移轉。

而市場派昨日也在媒體上刊登廣告，指稱榮剛公司違法透過員工進行徵求股東委託書，榮剛今天則未回應。

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