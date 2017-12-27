總預算遭刪6億多元 涂醒哲向市民致歉

涂醒哲表示，議會監督市政、審查預算天經地義，然而少數議員或因選舉等政治因素、意識形態，或其他個人原因，大幅刪減預算，嚴重影響市民權益，也對所有兢兢業業、全力奉獻，只問耕耘、不問回饋的市府同仁非常不公平。

嘉義市政府107年度總預算及附屬單位預算案遭議會刪減6億836萬4680元，刪減比例4.43%，居全國之冠，涂醒哲今天下午率市府團隊向市民鞠躬道歉，表示「我對不起市民，也對不起3年來一起打拚的同仁」。

他說，市府同仁幾個月來辛苦編列預算，遺憾的是預算被刪比率全國最高，部分市政恐將停擺，未來將陸續請各局處首長做好充分準備，並運用各種方法，讓市民權益受損降到最低。

對此，市議會稍後也發布新聞稿，表示議會為合議制，審議預算都有所本，絕非少數議員的意見能左右，市府107年度總預算遭刪減，重點不在刪幅，而在市府編列預算的適法性及是否浮濫編列的問題。

新聞稿指出，市府107年度總預算案歲入歲出短絀10億23萬餘元，106年度總預算案歲入歲出短絀9億7004萬餘元，2年下來舉債近20億元，須靠賒借收入弭平，議員們不得不對市府財政嚴格把關。

市議會還列舉市府今年度預算被刪除主要原因包括：未依法定程序編列預算、浮編及重複編列、市府官員針對預算編列無法作清楚有效說明、無必要性及急迫性的預算編列等4大缺失。

市議會表示，凡市府各單位在編列預算中有上述4項重大缺失者，在審查預算中會被剔除或刪減，但仍有部分單位做得很好，所以未遭刪除任何預算，例如：消防局、地政處、東區區公所、西區區公所、殯葬管理所、地政事務所、政風處、體育場、各國中小學幼兒園等。

市議會強調，議員們向來不分黨派，也不預設立場，審查總預算均以市政建設的必要性、符合市民的福祉為依歸，期待市府所屬單位在編列預算時能恪遵法令規定，改善上述4項重大缺失，並善盡職責，與議員們充分溝通說明，期望達到府、會、民三贏的局面。1061227