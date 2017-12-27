2017股市屢破新高！全球超級富豪財產增1兆美元

亞馬遜 (Amazon.com Inc.) 創辦人貝佐斯 (Jeff Bezos) 2017 年財產增幅全球居冠，達 342 億美元，於今年 10 月「篡位」微軟 (Microsoft Corp.) 共同創辦人比爾蓋茲 Bill Gates 成為全球首富。 2013 年 5 月登上全球首富的比爾蓋茲，一直以來持續將自身多數財產捐款給慈善機構，包括今年 8 月向比爾與美琳達與蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 捐款 46 億美元。而貝佐斯淨財產於 11 月底觸及 1000 億美元，目前為 996 億美元，比爾蓋茲則為 913 億美元。

據《彭博社》，隨著全球股市甩開經濟、社會與政治分歧陰霾屢創新高，地球上的超級有錢人 2017 年財富增長 1 兆美元，比去年增幅高出 4 倍之多。每日排名全球前 500 大富豪的《彭博富豪指數》今年增長 23% ，相較之下 MSCI 全球指數與標普 500 指數分別皆上漲近 20% 。

捐出部份財產的還有知名投資人索羅斯 (George Soros) ，根據 10 月報導，索羅斯家族辦公室過去幾年向旗下開放社會基金會 (Open Society Foundations) 捐款約 180 億美元，也讓這位億萬富豪投資人排名滑落至第 195 名，淨財產統計為 80 億美元。

截至 2017 年 12 月 26 日交易日結束，彭博 500 位富豪總財產達 5.3 兆美元，超出 2016 年 12 月 27 日 4.4 兆美元約 1 兆美元。瑞銀財富管理 (UBS Wealth Management) 投資長 Mike Ryan 表示，「我們正處於史上第 2 強勁與第 2 久牛市，我們在今年給客戶的所有展望，其中最重要的建議就是持續保持投資。」

2017 贏家們...

《彭博指數》當中 38 位中國億萬富豪 2017 年財產增加 1777 億美元，相當於成長 65% ，躍居 49 個國家之冠。其中，恆大集團創辦人許家印財產增加 259 億美元，年比暴增 350% ，增幅排名僅落後貝佐斯。騰訊共同創辦人馬化騰隨著財產近倍增至 410 億美元，躍居為亞洲第 2 富豪。根據 UBS Group AG 與 PricewaterhouseCoopers 共同發表的億萬富豪報告，亞洲億萬富豪人數 2017 年首次超越美國。

彭博 500 大富豪榜仍以美國富豪為多數，榜上 159 位億萬富豪整體財產增加 3150 億美元，增幅相當 18% ，帶動整體淨財產達 2 兆美元。 2017 同時也是特別受惠科技大亨的一年，科技產業可謂今年表現最佳，榜中 57 位科技業富豪財產增加 2620 億美元， 35% 的增幅也超越其他任何產業。

臉書 (Facebook Inc.) 共同創辦人佐伯格 (Mark Zuckerberg) 個人財產增幅排名第 4 ，身價增加 226 億美元，並計畫將出售 18% 臉書股權作為捐款目標的一部份。整體而言，榜上 440 位今年財產擴張的富豪們，整體財富增加 1.05 兆美元。

2017 輸家們...

法國電信大亨 Patrick Drahi 財產從 36 億美元下滑至 41 億美元，減幅達 39% 。沙烏地阿拉伯首富 Alwaleed Bin Talal 在王儲 Mohammed bin Salman 發動瞄準皇室、政府官員與企業高層的「肅貪」行動遭拘留之後，總財產蒸發 19 億美元至 178 億美元。

2017 年共有 60 位億萬富豪跌出排名，包括南非零售商 Christo Wiese 因為旗下公司爆發財務醜聞，財產自 2016 年 8 月的高峰 77 億美元滑落至 18 億美元。總體來說，榜上 58 位財產於 2017 年縮水的富豪，整體損失達 460 億美元。