〈聯發科年終回顧〉AI趨勢已布局 著重終端裝置 電

手機晶片聯發科 (2454-TW) 今 (27) 日舉行年終記者會，其中關於 AI(人工智慧)布局，共同執行長蔡力行表示，AI 商機大，聯發科將專注在邊緣運算 (Edge AI) 上，也就是終端裝置將導入 AI 技術，預期最先導入的部分會在家用平台，如電視晶片與手機晶片，另外車用如 ADAS 技術也會導入。

總經理陳冠州表示，AI 技術將朝兩個方向發展，一個是利用 AI 增加內部產出與研發效率，一個則是市場在談的商機。

陳冠州認為，AI 領域很大，聯發科將從 Edge AI(邊緣運算) 角度切入，也就是整合 CPU、GPU、VPU、DLA 相關與異質運算技術至終端晶片 (如電視、手機晶片)，讓晶片具備 AI 技術，再加上雲端 AI 共同整合，成混合 AI 架構。