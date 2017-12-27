美二十大城房價均上漲 西雅圖12.7%奪冠 邁阿密

S&P CoreLogic Case-Shiller 的數據顯示，美國 20 大城市於 10 月平均價格成長的比預期的還快，也是自 2014 年年中以來以最快的速度成長。現今房屋的供應量短缺也造成需求持續上漲，並抬高房價。

據了解，美國 20 大城市平均價格年增率 YoY 成長了 6.4%，比預計的 6.3% 高。全美房價平均 YoY 成長了 6.2%，而 10 月房價也較 9 月成長了 0.7%，比預期的 0.6% 高。

報導指出，在市場上販售的房屋量遲遲不增、經濟較穩固、利率沒大幅成長的情況下，美國房市不斷攀升。這也使房地產價格的成長速度比薪資快，而供應量在下滑的情況下更是加速了房價的成長。