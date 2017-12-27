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美二十大城房價均上漲 西雅圖12.7%奪冠 邁阿密

鉅亨網2017/12/27 18:25
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S&P CoreLogic Case-Shiller 的數據顯示，美國 20 大城市於 10 月平均價格成長的比預期的還快，也是自 2014 年年中以來以最快的速度成長。現今房屋的供應量短缺也造成需求持續上漲，並抬高房價。

據了解，美國 20 大城市平均價格年增率 YoY 成長了 6.4%，比預計的 6.3% 高。全美房價平均 YoY 成長了 6.2%，而 10 月房價也較 9 月成長了 0.7%，比預期的 0.6% 高。

報導指出，在市場上販售的房屋量遲遲不增、經濟較穩固、利率沒大幅成長的情況下，美國房市不斷攀升。這也使房地產價格的成長速度比薪資快，而供應量在下滑的情況下更是加速了房價的成長。

西雅圖房價成長最快速 / 圖：彭博
西雅圖房價成長最快速 / 圖：彭博

S&P 指數委員會會長 David Blitzer 認為，如 2018 年聯準會 Fed 依照預期的升息，將有效的阻止房價不斷上漲的趨勢。而在房地產價格漲的比薪資及通膨快的情況下，呼籲民眾可暫時選擇租任的方式。

在 20 大城市價格裡，西雅圖的成長最多，來到了 12.7% 的年增率 YoY，拉斯維加斯也以 10.2% 榮登上漲榜單。所有美國 20 大城市的房價都有上漲的趨勢，最低的則是邁阿密，以 0.1% 吊車尾。

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